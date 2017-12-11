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Кобяков: Председательство в ЦЕИ стало исключительно ценным опытом

12.12.2017 13:26 — Разное | Ежедневник  
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Кобяков: Председательство в ЦЕИ стало исключительно ценным опытом

Встреча глав правительств Центрально-Европейской 12 декабря завершает председательство Беларуси в организации. В этом году Беларусь впервые возглавила этот региональный форум, продвигая идею Совместимости в Большой Европе.

Центрально-Европейская инициатива доказала свою востребованность в качестве площадки для диалога и сотрудничества по самому широкому спектру направлений. Об этом заявил Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече глав правительств ЦЕИ в Минске.

2017-й был годом белорусского председательства в Центрально-Европейской инициативе. По словам Андрея Кобякова, оно стало для страны не только своеобразным вызовом, но и важным, исключительно полезным опытом.

Беларусь избрала в качестве главной темы своего председательства в ЦЕИ продвижение совместимости и взаимодополняемости в Большой Европе. Актуальность темы подтверждает тот факт, что для государств Центральной и Восточной Европы все более остро встает вопрос развития логистической и транспортной инфраструктуры, особенно в контексте сопряжения китайского проекта "Один пояс и один путь" с транспортной сетью Евросоюза.

Беларусь в рамках председательства в ЦЕИ стремилась придать динамику синхронизации планов по совместному расширению транспортной инфраструктуры, сближению стандартов, упрощению таможенных процедур и развитию логистических услуг, а также гармонизации цифровых рынков государств - участников организации.

По словам Андрея Кобякова, Беларусь рассматривает участие в Центрально-Европейской инициативе как дополнительную возможность улучшить взаимопонимание с Европейским союзом, сообщила пресс-служба правительства.

"Итоги 2017 года позволяют нам в Беларуси рассматривать формат ЦЕИ как серьезный инструмент для более полного и эффективного вовлечения страны в глобальное европейское развитие. Для нас участие в Центрально-Европейской инициативе - это дополнительная возможность улучшить взаимопонимание с Евросоюзом через конкретные программы и проекты, в том числе в сфере регионального развития, которые ЦЕИ реализует совместно с ЕС", - отметил Андрей Кобяков.

Кроме того, ЦЕИ для Беларуси - это еще и действенный способ для интенсификации взаимодействия с другими государствами-членами на двусторонней основе. "При этом речь идет как о наших традиционных партнерах, так и о государствах, с которыми мы раньше не могли похвастать высокой динамикой развития отношений", - уточнил Премьер-министр.

В рамках белорусского председательства в ЦЕИ особый акцент был сделан на том, что в организации объединены государства, входящие в различные интеграционные образования и форматы. "Беларусь традиционно была в авангарде интеграционных процессов на постсоветском пространстве, будучи государством - основателем СНГ и Евразийского экономического союза. Сегодня прямое соседство ЕАЭС и Евросоюза делает актуальным поиск точек их соприкосновения. Убежден, что именно гармоничное и взаимодополняющее развитие обоих крупнейших союзов является залогом стабильности и процветания всей Европы", - сказал Андрей Кобяков.

Председательство в ЦЕИ переходит от Беларуси к Хорватии. "Мы гордимся тем, что в период белорусского председательства благодаря нашим с вами совместным действиям ЦЕИ сохранила и усилила свою неконфликтную и недискриминационную направленность, ориентированность на конструктивную работу и конкретные результаты сотрудничества", - отметил глава белорусского правительства.

Андрей Кобяков выразил уверенность, что сегодняшняя встреча, как и другие мероприятия ЦЕИ 2017 года, будет содержательной, конструктивной и результативной. "Ведь наша общая цель - сделать Центрально-Европейскую инициативу еще более действенным инструментом обеспечения устойчивого развития и процветания наших стран и народов. Мы рассчитываем, что многочисленные тематические мероприятия, проведенные в текущем году под эгидой ЦЕИ, трансформируются в конкретные договоренности в политической, экономической и иных областях и дадут ощутимый эффект для граждан наших государств. В этом и есть смысл нашей работы", - резюмировал он.
 

 
Теги: Минск
 
 
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Встреча глав правительств Центрально-Европейской 12 декабря завершает председательство Беларуси в организации. В этом году Беларусь впервые возглавила этот...

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