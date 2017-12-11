Лукашенко: мы никогда не считали Молдову чужим государством /

В отношениях Беларуси с Молдовой абсолютно отсутствует субъективный фактор , подчеркнул президент Беларуси во время встречи с главой правительства Молдовы в Минске.

"Того, что мы друг на друга смотрим искоса, кто-то сверху, кто-то снизу, младший, старший — у нас этого нет. Есть здравый смысл. И если нужно, мы готовы восстановить тот уровень экономических отношений, который был во времена Советского Союза, потому что ничего другого нам восстанавливать не надо, мы родные, близкие народы", — отметил Лукашенко.



© Sputnik / Виктор Толочко Беларусь и Молдова собираются выйти на $200 млн товарооборота

Кроме того, в Беларуси никогда не считали Молдову каким-то чужим государством даже после распада СССР, подчеркнул белорусский лидер.

"Даже если из прагматических соображений, если вы подниметесь, потребность в белорусах у вас будет выше, а у нас — возможность работать на этом рынке в больших объемах", — сказал Лукашенко.

При этом, по словам президента Беларуси, главное в перспективе взаимоотношений — это целостность государств, отсутствие раздробленности и счастливая жизнь граждан. В таких условиях будет и увеличение товарообмена, к которому стремятся и в Беларуси, и в Молдове.

"Если у вас будут какие-то дополнительные желания работать на белорусском рынке, у вас проблем не будет, потому что вы к нам идете с теми товарами, которые мы не производим. Если у вас будет возможность и желание, чтобы мы шире были представлены в Кишиневе и в Молдове в целом, мы это сделаем быстро и оперативно, как мы это умеем делать", — сказал Лукашенко.

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