Как собирают самую большую машину в мире

В следующем году предприятие отметит 70-летний юбилей.

Двадцать лет назад был выпущен первый многотонник БелАЗ, а в феврале этого года с конвейера сошел трехтысячный карьерный самосвал "БелАЗ-7513". В 2013 году карьерный самосвал "БелАЗ-75710" был признан самым большим в мире и занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

На демонстрационной площадке БелАЗа можно увидеть карьерный самосвал "БелАЗ 75310", разрисованный краснодарскими художниками GOOZE ART к юбилею холдинга. Издалека роспись напоминает камуфляж, а вот вблизи становится видно, что это на самом деле различные животные и растения. Они символизируют все континенты планеты, где работают БелАЗы.