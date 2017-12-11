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Как собирают самую большую машину в мире

12.12.2017 14:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В следующем году предприятие отметит 70-летний юбилей.

Двадцать лет назад был выпущен первый многотонник БелАЗ, а в феврале этого года с конвейера сошел трехтысячный карьерный самосвал "БелАЗ-7513". В 2013 году карьерный самосвал "БелАЗ-75710" был признан самым большим в мире и занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

На демонстрационной площадке БелАЗа можно увидеть карьерный самосвал "БелАЗ 75310", разрисованный краснодарскими художниками GOOZE ART к юбилею холдинга. Издалека роспись напоминает камуфляж, а вот вблизи становится видно, что это на самом деле различные животные и растения. Они символизируют все континенты планеты, где работают БелАЗы.

 
 
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Самосвал-гигант сходит с конвейера ОАО "БелАЗ" в Жодино. Смотрите в фотоленте Sputnik, как собирают самую большую машину в мире.

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