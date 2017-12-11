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Общественные здания оставят, частные дома снесут: как изменится улица Полесская в Гомеле

12.12.2017 14:02 — Разное | Tut.by  
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Детальный план многоквартирной застройки улицы Полесской областного центра выставят на общественное обсуждение 25 декабря. Корректировка плана выполняется взамен разработанного в 2010 году градостроительного проекта.


Архитекторы поделились своим виденьем развития кварталов вдоль Полесской на площади почти 30 гектар. Частный сектор предлагают снести, а на его месте возвести как жилье, так и общественные здания.

Магистральные улицы общегородского значения Хмельницкого и Полесская будут реконструированы. Предусматривается расширение Полесской до шести полос движения с созданием транспортной развязки с улицей Химакова, Клубным переулком и улицей Бедного, в комплексе которой запроектирован въезд на путепровод с улицы Химакова по эстакаде.


На пересечении Полесской и Хмельницкого хотят устроить двухуровневую транспортную развязку и подземный пешеходный переход. Еще один подземный пешеходный переход понадобится в районе улицы Калинина, в месте расположения смежных остановок общественного транспорта. Вдоль всех магистральных улиц предусмотрено устройство велосипедных дорожек.

Проектируемый участок разделяется на пять расчетно-планировочных кварталов. Многоквартирная жилая застройка будет разновысотной не ниже пяти этажей. Оставляется общественная зона с местами для хранения транспорта. Со стороны улицы Бедного существующие многоэтажки, административные здания, наркодиспансер и Никольскую церковь сохранят. Решено не сносить и кинотеатр «Ракета». Детский ясли-сад рассчитывают расположить в третьем расчетно-планировочном квартале. Другие общественные объекты — во встроено-пристроенных помещениях.


Общественное обсуждение будет проходить с 25 декабря 2017 года по 18 января 2018 года, срок проведения экспозиции с 25 декабря 2017 года по 8 января 2018 года. К участию в нем приглашаются все заинтересованные лица.

Урны для сбора письменных предложений будут расположены на первом этаже и в кабинете 405 администрации Советского района. Электронные предложения принимаются на электронный адрес: sovadmin@list.ru .

Замечания рассмотрит областной архитектурно-градостроительный совет.

 
 
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