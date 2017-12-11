ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Безработица падает, но безработные есть. Каких специалистов не хватает на Гродненщине?

12.12.2017 14:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Медсестры и водители наиболее востребованы на рынке труда в Гродненской области, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома.

В этом году в регионе наблюдается снижение числа нуждающихся в трудоустройстве граждан, в том числе безработных. На рынке труда отмечается увеличение потребности нанимателей в рабочей силе.

«На 1 декабря в службу занятости было заявлено 8,3 тыс. вакансий, по сравнению с началом года их число выросло в 1,5 раза. Более 54% свободных рабочих мест составляют вакансии по рабочим профессиям», — отметили в комитете.

Среди рабочих профессий наиболее востребованы водители, трактористы, продавцы, электрогазосварщики, швеи, продавцы, повара и штукатуры. Устойчивый спрос отмечается на специалистов в сфере здравоохранения, в частности медсестер, а также в сельском хозяйстве, образовании и инженеров различного профиля.

«В январе-ноябре 2017 года оказано содействие в трудоустройстве более чем 25 тыс. граждан, в том числе 16,5 тыс. безработных, включая 2 тыс. человек, относящихся к категориям граждан, не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда. Более 200 безработным оказано финансовое содействие в организации предпринимательской деятельности, а также деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма. В целях стимулирования трудовой мобильности граждан оказано содействие в переселении на новое место жительство и работы семьям 20 безработных», — рассказали специалисты.

Более чем 1,4 тыс. безработных организована профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации. Наибольшее их количество обучалось по таким специальностям, как «продавец», «повар», «штукатур», «электрогазосварщик», «слесарь-сантехник» и «слесарь по ремонту автомобилей».

На 1 декабря 2017 года численность зарегистрированных безработных в Гродненской области составила 2,8 тыс. человек, что стало самым низким показателем за последние два года. Коэффициент напряженности на рынке труда по отношению к 1 декабря 2016-го снизился в 2,7 раза и составил 0,3 безработных на одну заявленную вакансию.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На рынке труда отмечается увеличение потребности нанимателей в рабочей силе.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Как собирают самую большую машину в мире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика