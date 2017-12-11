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В Австрии взорвался крупный газопровод

12.12.2017 13:51 — Разное | Ежедневник  
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В Австрии взорвался крупный газопровод

На крупнейшей в Австрии газораспределительной станции в Баумгартене (федеральная земля Бургенланд) произошёл мощный взрыв. В результате взрыва пострадали около 20 человек, один человек погиб.

Информацию о взрыве подтверждает управление местной полиции. Взрыв произошел на газораспределительной станции компании OMV. Точное число пострадавших пока неизвестно. Издание Kurier сообщает о 17 пострадавших; по данным газеты Heute, в результате взрыва пострадали порядка 60 человек.

Большая часть пострадавших была госпитализирована с ожогами разной степени тяжести. Экстренные службы перекрыли доступ в зону, где произошел взрыв. По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что ударная волна от него напоминала землетрясение.

На место происшествия стянуты силы пожарных и полиции, в небе мониторинг ситуации ведет полицейский вертолет. Для тушения возникшего после взрыва пожара к станции были направлены не менее 18 пожарных расчетов.

Как отмечает Heute, газораспределительная станция в Баумгартене является крупнейшей в стране и обеспечивает работу газотранспортной системы, через которую газ поставляется в Австрию и прочие страны центральной и южной Европы.

В Баумгартене расположен расположен Центрально-европейский газовый хаб, через который ведутся международные поставки и торговля природным газом. Через него ведется транспортировка газа в Словакию, Хорватию, Германию, Францию и Италию. Ежегодный объем газа, перекачиваемый через станцию в Баумгартене, составляет 40 млрд м куб, сообщает РБК.

Газ поставляется в Баумгартен из России и Норвегии. Этот хаб является конечной точкой, где газ из России принимается потребителями. Как писала в июне газета Der Standart, хаб в Баумгартене рассматривается как одна из возможных точек для поставок газа по «Турецкому потоку».

 

 
 
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На крупнейшей в Австрии газораспределительной станции в Баумгартене (федеральная земля Бургенланд) произошёл мощный взрыв. В результате взрыва пострадали около 20...

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