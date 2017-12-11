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В Samsung Galaxy S9 может появиться встроенный в экран сканер отпечатков пальцев

12.12.2017 14:08 — Разное | Tut.by  
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Компания Synaptics заявила о начале массового производства сканеров отпечатков пальцев Clear ID, полностью встраиваемых в дисплей. Об этом сообщает PhoneArena.


Предполагаемый дизайн Galaxy S9

По заявлениям представителей Synaptics, экранный сканер Clear ID FS9500 предназначен для смартфонов с безрамочными OLED-экранами и позволяет считывать отпечаток после прикосновения даже замерзшими или мокрыми пальцами к определенной части дисплея.

Массовое производство сканера уже началось. Датчик будет использоваться в смартфонах крупной компании-партнера Synaptics, «которая входит в пятерку крупнейших производителей смартфонов».

И хотя в Synaptics не озвучили компанию-партнера, учитывая старт массового производства модулей, скорее всего, речь идет о Samsung с их флагманами начала 2018 года — Galaxy S9 и Galaxy S9+.

При этом ранее авторитетный аналитик KGI Минг Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявлял, что первым смартфоном производителя со встроенным в экран сканером отпечатков станет Galaxy Note 9 (который мы ожидаем в августе 2018 года).

Ожидается, что официальная презентация флагманов Galaxy S9 и Galaxy S9+, скорее всего, пройдет на выставке MWC 2018 в Барселоне в конце февраля будущего года.

Смотрите, сколько у нас сейчас стоят топовые смартфоны компании Samsung:

 
 
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Компания Synaptics заявила о начале массового производства экранных сканеров отпечатков пальцев.

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