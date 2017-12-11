Лукашенко: Беларусь готова сотрудничать с Молдовой на том уровне, который был в СССР

Беларусь в сотрудничестве с Молдовой готова достичь уровня, который был при СССР.

Об этом заявил Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом 12 декабря, сообщает пресс-служба президента.

Лукашенко отметил, что обе стороны интересны друг другу, и в их отношениях отсутствует субъективный фактор, есть только здравый смысл.

«Цветущий, красивый край. Он же никуда не исчез. Прекрасные люди, такие, как белорусы, - трудолюбивые», - отметил он.

Президент добавил, что в Молдове есть хорошие земли, которые могут дать белорусам то, что нужно, а в Беларуси есть техника для молдаван.

По его словам, государства должны не быть «разделенными на куски» и люди должны жить счастливо.

«Если так будет, тогда придет и товарообмен, к которому мы стремимся, чтоб он был все больше и больше», - сказал он.

Фото: пресс-служба президента