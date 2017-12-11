ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Частные дома по улице Корзюки снесли, начинают строить Чижовку 6А

12.12.2017 14:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Бывшую деревню Корзюки у Чижовского водохранилища определили под снос несколько десятилетий назад. К этому моменту жителей отселили. Как сообщил читатель, дома практически снесли. Напомним, ради чего.


Фото: Дмитрий Русак

Фото: Дмитрий Русак

Четная сторона домов по улице Корзюки определялась под снос, чтобы сделать тут рекреационную зону с велодорожками. Общественное обсуждение по этому проекту прошло буквально летом.

Традиционно на нем присутствовали самые заинтересованные: те, чьи дома планами городских властей определялись под снос. Жители многоэтажных домов в Чижовке-6 на обсуждение не обратили пристального внимания. А если бы обратили, то узнали бы, что между ними и водохранилищем вместо маленькой улочки появится четырехполосная дорога, которая соединит улицы Чижевских, Корзюки и Голодеда.


Проект застройки территории между улицей Чижевских, гипермаркетом «Простор» и уже несуществующих Корзюков, у Чижовки-6, обсуждался давно — и местные жители уже подзабыли, что им обещали строительство Чижовки 6А. А старт массовой застройки не за горами. Первый этап подготовительных мероприятий уже завершается.


Фото: Дмитрий Русак

Застраивать территорию будет ГПО «Минскстрой». А государственное объединение строит по большей части для нуждающихся — панельные дома. Ранее сообщалось, что будет возведено 11 многоэтажек.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывшая улица Корзюки станет четырехполосной.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Польша меняет порядок трудоустройства для граждан Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика