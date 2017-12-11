Частные дома по улице Корзюки снесли, начинают строить Чижовку 6А

Бывшую деревню Корзюки у Чижовского водохранилища определили под снос несколько десятилетий назад. К этому моменту жителей отселили. Как сообщил читатель, дома практически снесли. Напомним, ради чего.



Фото: Дмитрий Русак



Фото: Дмитрий Русак

Четная сторона домов по улице Корзюки определялась под снос, чтобы сделать тут рекреационную зону с велодорожками. Общественное обсуждение по этому проекту прошло буквально летом .

Традиционно на нем присутствовали самые заинтересованные: те, чьи дома планами городских властей определялись под снос. Жители многоэтажных домов в Чижовке-6 на обсуждение не обратили пристального внимания. А если бы обратили, то узнали бы, что между ними и водохранилищем вместо маленькой улочки появится четырехполосная дорога, которая соединит улицы Чижевских, Корзюки и Голодеда.





Проект застройки территории между улицей Чижевских, гипермаркетом «Простор» и уже несуществующих Корзюков, у Чижовки-6, обсуждался давно — и местные жители уже подзабыли, что им обещали строительство Чижовки 6А. А старт массовой застройки не за горами. Первый этап подготовительных мероприятий уже завершается.



Фото: Дмитрий Русак

Застраивать территорию будет ГПО «Минскстрой». А государственное объединение строит по большей части для нуждающихся — панельные дома. Ранее сообщалось , что будет возведено 11 многоэтажек.



