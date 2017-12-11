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Беларусь получила разрешение на поставку говядины в КНР

12.12.2017 14:40 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь получила разрешение на поставку говядины в КНР

ОАО "Велес-Мит" и ОАО "Могилевский мясокомбинат" получили разрешение на поставку говядины на рынок КНР. Об этом сообщили в посольстве Беларуси в Китае.

Беларусь первая в СНГ и 13-я в мире получила аккредитацию на поставку говядины на рынок КНР.

"По итогам прошедшей 12 декабря в Пекине встречи министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонида Зайца и руководителя главного государственного управления КНР по контролю качества, инспекции и карантину Чжи Шупина объявлено, что два белорусских мясоперерабатывающих завода - ОАО "Велес-Мит" и ОАО "Могилевский мясокомбинат" - получили разрешения на поставку говядины в Китайскую Народную Республику", - рассказали в дипмиссии.

Как отметила на переговорах китайской сторона, этот результат стал возможен благодаря слаженной работе Минсельхозпрода, посольства Беларуси в Китае, а также китайских специалистов в сфере продовольственной безопасности ,сообщила БЕЛТА.

В настоящее время Китай является крупнейшим в мире импортером говядины, в частности, в прошлом году на китайский рынок ее поставлено на 2,6 млрд долларов. Кроме того, по итогам переговоров было анонсировано скорое завершение процесса допуска ведущих белорусских производителей мяса птицы на китайский рынок.

Нынешний визит в Китай министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси призван стимулировать дальнейшее развитие торговли сельхозпродукцией между двумя странами. В посольстве также рассказали, что 11 декабря состоялась встреча с руководством Министерства сельского хозяйства Китая, на которой подписан план сотрудничества между двумя министерствами до 2020 года.
 

С целью расширения объемов поставок белорусской продукции на китайский рынок Леонид Заяц встретился с председателем правления крупнейшей в Китае пищевой корпорации COFCO Чжао Шуанляном, по итогам которой достигнут ряд договоренностей.
 

Во время визита белорусской делегации в Китай запланировано также проведение 13 декабря в Гуанчжоу масштабного сельскохозяйственного форума "Зроблена ў Беларусi", где будут представлены крупнейшие производители пищевой продукции нашей страны.-

 
 
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ОАО "Велес-Мит" и ОАО "Могилевский мясокомбинат" получили разрешение на поставку говядины на рынок КНР. Об этом сообщили в посольстве Беларуси в Китае.

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