Поедут не все. Кого из российских звезд спорта МОК не пустит на Олимпиаду

После отстранения России от Олимпийских игр в Пхенчхане атлеты согласились выступить под нейтральным флагом. А сегодня на олимпийском собрании они получили одобрение и от государства. Но такой шанс будет не у всех. Ранее Международный олимпийский комитет отстранил некоторых из них пожизненно от участия в Олимпиадах, к тому же не смогут принять участие в Играх и попадавшиеся ранее на допинге атлеты. SPORT.TUT.BY приводит список действующих спортсменов, которых мы точно не увидим в Южной Корее.



Страница лыжника Александра Легкова в «Википедии», как и многих других российских спортсменов, уже отредактирована. Там у Легкова отобрали золото сочинской Олимпиады. Пожизненный бан на участие в Олимпиадах лишает одного из лучших лыжников мира шансов выступить в Пхенчхане. Фото: Reuters



Скелетонистка Елена Никитина принесла олимпийской сборной России в Сочи-2014 первую медаль. Ее заслуги были отмечены госнаградой (орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. — Прим.ред.), которую спортсменке вручил президент России Владимир Путин. Фото: Reuters



Лыжник Максим Вылегжанин потерял две серебряные награды Олимпиады в Сочи, а также решением МОК пожизненно отстранен от участия в соревнованиях под своей эгидой. Фото: Reuters



Конькобежка Ольга Фаткулина также лишилась серебряной награды Сочи-2014. В соцсетях она в высмеивала Геннадия Родченкова, на основе показаний которого строились обвинения в адрес спортсменов: «Он увидел мои щеки и сделал вывод, что я употребляла гормон роста. Я знала, что мои щечки меня когда-нибудь „до добра“ доведут». Фото: Reuters



Павел Кулижников — многократный чемпион мира по конькобежному спорту, обладатель Кубка мира 2015 года. МОК вряд ли захочет видеть спортсмена в Пхенчхане, так как в 2012 году в его организме нашли следы метилгексанамина. Фото: Reuters



Опытный прыгун с трамплина Дмитрий Васильев в 2016 году установил рекорд олимпийского трамплина в Сочи. В 2002 он пропустил Игры в Солт-Лейк Сити из-за положительной пробы нафуросемид, о чем в МОК не забыли. «Родченков — нездоровый человек, у которого есть совершенно очевидные проблемы с психикой». Фото: Reuters



После бана за марихуану Денис Юсков трижды становился чемпионом мира в конькобежном спорте, а недавно установил новый мировой рекорд, но в Пхенчхан-2018 не поедет. МОК помнит о его старых грехах. Фото: Reuters



Как и Легкову, показания Родченкова стоили Александру Третьякову золота Игр в Сочи и возможности продолжить карьеру. Фото: Reuters



Александр Логинов недавно отбыл дисквалификацию и в 2017 году вернулся в биатлон, однако из-за старой положительной (на рекомбинантный эритропоэтин) пробы пропустит Игры в Пхенчхане. Фото: Reuters



Лыжник Евгений Белов, а вместе с ним Алексей Петухов, Евгения Шаповалова, Анастасия Доценко получили пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх. Фото: Reuters



Результаты бобслеистов Александра Касьянова, Ильвира Хузина, Алексея Пушкарева в Сочи-2014 аннулированы. На следующих Олимпиадах их не ждут. Фото: Reuters



Пожизенный бан от МОК не позволит поехать в Пхенчхан топ-спринтерше классическим стилем Натальи Матвеевой. Фото: Рязанский спорт



В сложные времена российского женского биатлона Ирина Старых была бы очень полезна в эстафете, но положительная допинг-проба на ЭПО помешает пройти отбор МОК. Фото: IBU



Запреты коснутся и хоккейную сборную. Защитник Антон Белов сдал положительную допинг-пробу еще во время игры за омский "Авангард" четыре года назад. Reuters