Руководители спецучилища в Могилеве задержаны за избиение воспитанников





Директор и замдиректора могилевского училища закрытого типа №2 задержаны за превышение полномочий. Их подозревают в возможном избиении пытавшихся сбежать подростков.

Как сообщило УСК по Могилевской области, из спецучилища был совершен побег шестью воспитанниками. В учреждении воспитываются подростки, совершившие уголовные преступления или иные противоправные действия.

Во время проведения воспитательной беседы руководители училища избили ребят, а после закрыли их в комнате, тем самым ограничив свободу.

В отношении подозреваемых возбуждено дело по по ч. 3 ст. 426 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса.