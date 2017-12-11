|
Руководители спецучилища в Могилеве задержаны за избиение воспитанников
12.12.2017 15:05 — Разное | Ежедневник
Директор и замдиректора могилевского училища закрытого типа №2 задержаны за превышение полномочий. Их подозревают в возможном избиении пытавшихся сбежать подростков.
Как сообщило УСК по Могилевской области, из спецучилища был совершен побег шестью воспитанниками. В учреждении воспитываются подростки, совершившие уголовные преступления или иные противоправные действия.
Во время проведения воспитательной беседы руководители училища избили ребят, а после закрыли их в комнате, тем самым ограничив свободу.
В отношении подозреваемых возбуждено дело по по ч. 3 ст. 426 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор и замдиректора могилевского училища закрытого типа №2 задержаны за превышение полномочий. Их подозревают в возможном избиении пытавшихся сбежать...
|
Архив (Разное)
Комментарии