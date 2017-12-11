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Руководители спецучилища в Могилеве задержаны за избиение воспитанников

12.12.2017 15:05 — Разное | Ежедневник  
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Руководители спецучилища в Могилеве задержаны за избиение воспитанников

Директор и замдиректора могилевского училища закрытого типа №2 задержаны за превышение полномочий. Их подозревают в возможном избиении пытавшихся сбежать подростков.

Как сообщило УСК по Могилевской области, из спецучилища был совершен побег шестью воспитанниками. В учреждении воспитываются подростки, совершившие уголовные преступления или иные противоправные действия.

Во время проведения воспитательной беседы руководители училища избили ребят, а после закрыли их в комнате, тем самым ограничив свободу.

В отношении подозреваемых возбуждено дело по по ч. 3 ст. 426 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса.

 
 
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Директор и замдиректора могилевского училища закрытого типа №2 задержаны за превышение полномочий. Их подозревают в возможном избиении пытавшихся сбежать...

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