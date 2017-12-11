Мама Домрачевой: Никто никогда не сомневался, что Дарья будет выступать за Беларусь

Мама Дарьи Домачевой Лариса Минина в интервью журналу "Биатлон" рассказала о детстве, победах и редких поражениях своей титулованной дочери и ее олимпийской мечте. Беседу с мамой трехкратной олимпийской чемпионки опубликовал официальный сайт Белорусской федерации биатлона.



Лариса Минина. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

– Лариса Алексеевна, давайте вспомним Дашу в детстве. Какой у нее был характер?

– Она была очень непоседливой и подвижной. Близкие друзья нашей семьи зачастую называли ее «чертолетиком» (улыбается), потому что она не могла усидеть на месте. Пока ее одногодка, неторопливый мальчик, размеренно что-то рассматривал, она успевала пять раз вокруг него обежать, подпрыгивая и что-то вытворяя…

– Эта энергичность сохранилась с возрастом?

– Да, это стало ее чертой характера. Конечно, подход к решению задач во взрослом возрасте корректирует эту неусидчивость, но активность, способность многое успевать закладываются в детстве.

– В кого из вашего рода, как вы думаете, она пошла этой своей активностью?

– В нашей семье практикуется активное отношение к жизни, любознательность, любовь к путешествиям. Мы любим познавать новое. В то время как другие могут пролежать неделю на пляже, мы изучим все интересные места в округе и получим удовольствие от увиденного. Это наш способ жизни. Ведь недаром на первой в жизни Дашиной визитке было написано: «Даша Домрачева. Путешественница».

– Дарья пошла заниматься лыжным спортом вслед за старшим братом Никитой…

– Элемент случайности в выборе спорта, конечно, был. В сибирском городке Нягань, куда мы уехали, когда Даша была маленькой (ей было 4 года), особенно нечем было заниматься зимой, которая длится очень долго. Вопрос же, чем занять детей, передо мной стоял остро: я целыми днями на работе, не каждую субботу бывала дома… Я всегда считала, что спорт на свежем воздухе для ребенка полезнее, чем где-то в зале. Однажды ко мне по служебным вопросам пришел директор детской лыжной школы. Я у него спросила, возьмет ли он заниматься 10-летнего мальчика. «Конечно, пускай приходит. Лыжи и ботинки дадим», – ответил он. Так Никита попал в лыжную секцию.

Дети всегда были дружны, и Даша, которая на 4 года младше Никиты, ходила за ним хвостиком в лыжную школу. Через несколько месяцев Никита потерял интерес к занятиям, а Даша, наоборот, втянулась. В секции девочек такого возраста не было (Даше было всего шесть лет). Дети начинали заниматься лыжами в восемь – десять лет. Она была самой младшей, но сразу, как говорится, пришлась ко двору, подружилась и с ребятами, и с первым тренером Андреем Федоровичем Дорошенко. Первые гонки Даша бегала с мальчишками. Со временем, когда начала побеждать, тренер ставил ее им в пример. Думаю, это тоже способствовало тому, что Даша занималась спортом с интересом и азартом.

– Как мальчишки-соперники относились к этому?

– Я не один раз рассказывала эту историю, но она мне запомнилась на всю жизнь, поэтому повторю еще. Однажды мы с мужем Володей были на детских соревнованиях в Нягани. Замечательный зимний солнечный день. Ребята уже пробежали, Даша победила. Мы ждем ее возле лыжной базы, собранной из вагончиков. Рядом с нами разговаривали мальчишки, и я случайно стала свидетелем этого диалога. О том, что я мама Даши, они не знали. «Ну как ты сегодня?» – спрашивает один. «Хорошо, только Даше проиграл», – отвечает второй. «Ну так то ж Дашка!» – услышала я в ответ (улыбается). Эти уважительные слова по отношению к дочери из уст няганского пацана мне запомнились навсегда. Я улыбнулась про себя и подумала: «Ничего себе!» Согласитесь, когда мальчишки так высоко оценивают девочку, это очень весомо.

– С первым тренером, судя по вашему рассказу, Дарье тоже повезло?

– Безусловно. Андрей Федорович много работает именно с детьми и обладает определенным чутьем. На Дашу он обратил внимание сразу. Когда мы с ним общались уже после олимпийских успехов дочери, он сказал, что ему сразу приглянулась эта девочка, еще когда просто сидела и ждала Никиту с тренировок. Скоро он вручил ей первые лыжи, потом первый лыжный комбинезон («комбез» – из детских уст это так гордо звучало!), организовал «показательные выступления» ребят из секции… Наверно, это и стало первыми стимулами к обретению мечты.

– То есть поддержка у Дарьи была отовсюду: от семьи, тренера и даже от соперников…

– Самый сильный стимул для ребенка, который начал заниматься спортом, – это не слова тренера или родителей, а мечта, которая закладывается в детстве. Конечно, нужно много и упорно тренироваться, проходить определенные этапы, снова и снова побеждать, и прежде всего себя. Но если в подсознании живет олимпийская мечта, ты понимаешь, ради чего все эти тяжелые тренировки, и идешь с ней по жизни. Со своей детской мечтой, которую нельзя предать. Мы не говорили об этом прямо, потому что мечту нельзя спугнуть (улыбается). Но вся семья понимала, какая у Даши цель.



– Когда вы поняли, что Даша занимается лыжными гонками, а после и биатлоном всерьез?

– Даша с Никитой каждое лето приезжали в Минск к бабушкам и дедушке. Однажды тренеры сказали ей, что летом нужно ехать на сборы, а не в Минск. Наверное, тогда мы и поняли, что лыжи – это не просто увлечение.

– Были ли у Дарьи сомнения, чем заниматься после школы: углубляться в спорт или получать профессию, не связанную с ним?

– Такого выбора не было, потому что Даша все успевала. Несмотря на большое количество тренировок, сборы, куда она уезжала на две-три недели, пропуская занятия в школе, она очень хорошо училась. Окончила физико-математический класс буквально с несколькими четверками. Помню, на ее выпускном вечере класс организовал капустник. Даше одноклассники посвятили куплет с такими примерно словами: «Солнышко, ты наше, ясное, ты появляешься редко, как солнце в Нягани, но светишь ярко и все успеваешь» (смеется). Спорт помогает организовать свое время. Если человек хочет многого добиться в спорте, то и в учебе он будет все успевать. Спорт не становится преградой в учебе.

– Помогать с уроками приходилось?

– Нет, у нас это не было заведено. Она все делала сама. Я, бывало, читала ее сочинения и радовалась, как она хорошо пишет. Если у человека бывает врожденная грамотность, то это про Дашу. Как-то я спросила, нужна ли ей помощь в подготовке к экзаменам, на что она мне ответила: «Мама, это же я учусь, а не ты».

Школу Даша окончила, когда ей еще не исполнилось 16 лет.

– Как вы воспитали дочь такой самостоятельной и целеустремленной?

– И Никита, и Даша с самого детства росли самостоятельными. Мы им не мешали, а только способствовали. Я считаю, что человек должен научиться чувствовать ответственность за себя и свои действия с самого детства. Если он это понимает, то и поступки будет совершать правильные, а если ошибется, то сам. Мы ведь только на своих ошибках учимся… Мы с Володей где-то, конечно, им помогали, направляли, но все старались делать незаметно (улыбается). Когда я сейчас общаюсь с Ксенечкой (годовалая дочь Дарьи Домрачевой и Уле-Эйнара Бьорндалена, норвежского биатлониста, самого титулованного спортсмена в истории зимних Олимпийских игр. – Прим. ред.), понимаю, что это уже личность, и эту личность нужно поддержать, но незаметно, чтобы она считала, что сама сделала тот или иной выбор.

Большую роль в воспитании детей сыграли наши с Володей родители, бабушки и дедушки Даши и Никиты. Они прожили сложную жизнь, прошли войну, но о ней старались не говорить – даже воспоминания были нелегки. Часто рассказывали внукам разные истории из жизни. Причем уже потом я узнавала, что некоторые из них даже я не слышала… И Даша, и Никита очень любили такие жизненные повествования. Меня просили перед сном не сказки читать, а рассказывать истории.

От бытовых обязанностей дети тоже не были освобождены. Вместе с удовольствием что-то мастерили, художественно оформляли домашние и школьные праздники, готовили «что-нибудь вкусненькое». Когда я приезжала из командировок, они встречали меня вкусным тортом. Даша стала очень хорошей хозяйкой – она умеет приготовить вкусно, быстро и подать красиво.

– Вы сказали, что, еще будучи школьницей, Дарья часто уезжала на сборы на две-три недели. Как вы переживали разлуку с ней?

– Конечно, волновалась, потому что такой мобильной связи, как сейчас, тогда не было, приходилось выискивать номер телефона, чтобы позвонить Даше, узнать, как дела, или ждать весточки… Недавно в одной из старых записных книжек нашла целый «букет» записей: город такой-то, гостиница такая-то, номер телефона… (улыбается). Когда она уезжала, брала с собой фотоальбомы с фотографиями. Я как-то задала ей вопрос: зачем? Это же дополнительная тяжесть! Но для нее была важна эта связь с нами, с домом – она везла с собой кусочек дома.

– Были ли моменты, когда дочь говорила, что устала, и хотела уйти из спорта?

– Про уход из спорта она не говорила, я такого не припомню. Конечно, часто после тренировок приходила очень уставшая, и я переживала за нее, видя, какие серьезные нагрузки она выдерживает. Но она всегда умела быстро переключиться и восстановиться. Активные занятия спортом воспитывают и физиологическую, и психологическую выносливость. Но самое главное, у Даши была цель – олимпийская мечта.

– Судя по всему, как-то настраивать дочь на победу перед соревнованиями не было необходимости.

– Верно. Для мена главным было ей не мешать. Если человек чувствует понимание со стороны родителей, не нужно больше никаких слов и приемов. Это все может только помешать. Человеку нужно настроиться на гонку, а лишняя нервозность может все испортить. Очень важно соблюдать баланс: поддерживать, но не мешать.



– Наверняка гонки с участием дочери смотреть очень непросто. Как вы сами настраиваетесь перед стартом?

– Я верю, что мысли материализуются. Перед стартом я не устаю повторять в утвердительной форме то, чего мы хотим и во что верим. Не знаю, помогает это или нет... Гонки бывает смотреть очень непросто, особенно стрельбу. Иногда мне даже говорят: «Уйди от телевизора, ты своим взглядом пулю останавливаешь!» (смеется) Тут уже немаловажно собственное психологическое состояние – спокойствие, только спокойствие!

– Тяжело ли Дарья переживала свои спортивные неудачи?

– Сразу вспомнилась многострадальная гонка в Оберхофе (2009 год, на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе в масс-старте Дарья, придя на стрельбу первой, стала стрелять «стойку» вместо «лежки». – Прим. ред.)… Мы были среди болельщиков на трассе во время этой гонки… и были потрясены, нам было очень горько и сложно. Помню, как вдалеке увидела Дашину спину, когда она сошла с трассы… Вскоре подошла к нам, на глазах слезы. Мы старались ее успокоить, сказать, что это только сегодня и уже все закончилось, а завтра будет новый день. Не нужно зацикливаться на поражениях, нужно переступать через них и смотреть только вперед. Такая у нашей семьи позиция. Моменты неудач создают определенный настрой, спортивную злость и помогают подняться выше, чем был раньше, взлететь на новый этап. Конечно, переживать такие моменты непросто, но без этого невозможно, не бывает в жизни всегда все гладко…

И ведь тогда, после этого стресса в Оберхофе, уже на следующем этапе Кубка мира в Рупольдинге, Даша впервые в своем «взрослом» биатлоне в личных гонках Кубка мира поднялась на пьедестал!

– Как часто удается выезжать на соревнования, чтобы поддержать Дашу на трассе, а не по телефону?

– Когда Даша стала выступать за сборную Беларуси, мы старались раз-два в год выезжать на этапы Кубка мира (Никита – чаще). Я очень рада, что нам удавалось встретить со сборной Новый год. Девчонки всегда говорили: «О, семья приехала!» (улыбается). Мы привозили сувениры-подарочки, участвовали в общем праздновании, очень душевно проводили время. Хотя Новый год они отмечают скромно. 31 декабря, как правило, тренировка. Только во второй половине дня, к вечеру – небольшой стол с десертами и шутками, конкурсами, фейерверком на улице, иногда – катанием на санках. А вскоре после полуночи – спать, потому что первого января снова тренировка, а второго, как правило, команда уже уезжает на этап Кубка мира.

– Есть ли у вас какая-то самая любимая гонка, в которой участвовала Дарья?

– Самая любимая – вряд ли… Их так много…

Конечно, Олимпиада в Сочи и три золотые медали – это что-то невероятное, просто космос! Собственные эмоции, эмоции болельщиков, друзей… Это просто непередаваемо. И ведь там такая сложная трасса! Никита был в Сочи, кричал, помогал Даше, а мы болели дома у телевизора. И были просто счастливы! Наша Дашуля доставила столько радости самым разным людям!

На всю жизнь запомнились ее первые победы – детские соревнования в Нягани и юношеские в Ханты-Мансийске, куда я мчалась с работы…

Также запомнилась самая первая гонка Даши на Кубке мира. Я тогда работала в Москве рядом с торговым центром «Горбушкин двор». Пошла в магазин, где продавали телевизоры. На некоторых из них транслировался спринт. Я стояла возле экрана и смотрела. Тогда Даша заняла 16-е место – для первой гонки очень высокий результат. Она стартовала в первых рядах и долгое время лидировала. Я сказала ребятам, которые хотели переключить канал, что в спринте участвует моя дочь. Сотрудники магазина и другие покупатели собрались возле меня, и мы вместе болели за Дашу!..

А бронзовая гонка Ванкувера!..

И спринт, и пасьют в Антхольце в 2015 году, когда мы ликовали от Дашиных побед вместе со всем стадионом!.. Это было что-то невероятное!



– Как вы восприняли решение дочери о смене спортивного гражданства?

– Даша родилась в Минске, как и я, мой муж родился в Червене, недалеко от Минска. Мы – минчане, просто так получилось, что уехали на определенный период в Сибирь (ведь мы все тогда жили в Советском Союзе). Думали, года на три, но вышло дольше. То, что Даша вернется в Минск, в Беларусь, было понятно всем нам, могли обсуждаться лишь сроки… Когда она еще училась в школе, мы как-то ездили в Раубичи, чтобы пообщаться с тренерами по биатлону. В том, что она будет выступать за Беларусь, никто никогда не сомневался.

– Лариса Алексеевна, дайте, пожалуйста, совет родителям, решившим отдать детей в спорт: как привить ребенку любовь к выбранному занятию и помочь ему стать чемпионом?

– Я хочу пожелать всем родителям дружить со своими детьми, понимать, чувствовать их и не мешать. Желаю суметь помочь ребенку обрести мечту. Пускай у него будет мечта, к которой он будет стремиться. Побеждая себя – добиваться побед! И гордитесь своими детьми!