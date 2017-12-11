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Ермошина рассказала об агитации и фондах кандидатов в местные советы

12.12.2017 15:34 — Разное | БДГ  
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Выступления кандидатов в местные советы депутатов будут проходить на государственном на радио не менее трех минут, но не в живом эфире, а в записи.

Об этом рассказали журналистам в ЦИК.

Там отметили, что выступления будут идти с 22 января по 12 февраля в 18.00.

По мнению главы отдела правовой, аналитической и методической работы Центральной комиссии Галины Мкртычян, три минуты – это достаточно для того, чтобы рассказать о себе, своей позиции и планах.

Кандидаты в депутаты Минска смогут выступить на радио «Минск», а Минского облсовета – на радио «Минская волна».

Член ЦИК напомнила, что одна минута на радио «Минск» стоит 57 рублей, а три минуты выступления обойдутся в 171 рубль, так что слова о том, что «государство поддерживает кандидатов – это не дежурная фраза. Выступления всех участников кампании обойдутся государству в 1/6 избирательного фонда.

Глава избиркома Лидия Ермошина отметила, что «ни разу в жизни не слышала ни радио «Минск», ни «Минскую волну», но все же это единственная бесплатная услуга для кандидатов, которые, к сожалению, мало пользуются ею.

По словам Ермошиной, эфирное время на радио сегодня – малоэффективная форма агитации, тем боле для столичных кандидатов, так как в Минске очень большая конкуренция СМИ.

Нет никакой уверенности в том, что все избиратели услышат выступление, но существует интернет, который дает большие возможности для агитации.

Избирательный фонд кандидата в депутаты может состоять из личных средств и пожертвований граждан: личный фонд – не более 30 базовых величин (690 рублей), фонд кандидата в районные и сельские Советы должен состоять максимум из 10 базовых (230 рублей). Физическое лицо может пожертвовать кандидату не более 46 рублей, юридическое – не более 115 рублей.

Кандидаты в депутаты обязаны предоставить в ЦИК декларацию о доходах за 2016, а не за 2017 год, так как период выдвижения начался в 2017-м и закончится в 2018 году. Поэтому, если одни кандидаты представят декларацию за 2016 год, а другие за 2017-й, будет неправильно.

Напомним, выборы в в местные депутаты назначены на 18 февраля 2018 года. 

 
Теги: Минск
 
 
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Выступления кандидатов в местные советы депутатов будут проходить на государственном на радио не менее трех минут, но не в живом эфире, а в записи. Об этом...

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