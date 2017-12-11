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В Мостовском районе в реке Щара затонул трактор. Обнаружены тела двух погибших

12.12.2017 15:36 — Разное | Tut.by  
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11 декабря в реке Щара между деревнями Дворок и Макары Мостовского района обнаружен трактор «Т-40» с прицепом, принадлежащий жителю деревни Куриловичи указанного района. Информация об этом поступила в дежурную часть Мостовского РОВД, сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.


Следователи установили, что трактор накануне передавался собственником во временное пользование 57-летнему жителю деревни Макары, имеющему удостоверение тракториста. Граждане видели, как последний управлял трактором, выезжая из деревни Дворок.


— Выездом на место происшествия следственно-оперативной группой подтвержден факт нахождения трактора «Т-40» с прицепом в акватории реки под обрывом. Кроме того, по следам шин колес был восстановлен маршрут его движения до места обнаружения в реке. Осмотр места происшествия был продолжен утром 12 декабря с участием работников Мостовской спасательной станции РГОО «ОСВОД», которыми в воде обнаружен без признаков жизни управлявший им накануне мужчина. Кроме того, получена информация о возможном наличии второй жертвы — 52-летнего односельчанина извлеченного из воды тракториста. В связи с этим поисковые работы были продолжены. В результате второй мужчина обнаружен без признаков жизни в болотистой местности недалеко от деревни Макары, — рассказали в СК.

Трактор и прицеп подняты из воды при помощи специальной техники.

Проверку по данному факту проводит Мостовский районный отдел Следственного комитета.


— Управлением Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области начато проведение судебно-медицинских экспертиз в отношении умерших, которая позволит установить причину их смертей и возможное наличие алкоголя в крови. Кроме того, будет проведен ряд криминалистических экспертиз для установления имевших место событий, — сообщила официальный представитель УГКСЭ по Гродненской области Мария Лешик.

По окончанию проверки следователи дадут правовую оценку произошедшему.

 
 
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Проверку по данному факту проводит Мостовский районный отдел Следственного комитета.

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