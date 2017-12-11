



Олимпийское собрание Олимпийского комитета России (ОКР) поддержало заявление спортсменов, готовых выступить на Олимпиаде-2018 под нейтральными флагами.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Российские спортсмены выступят на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом Олимпийское собрание Олимпийского комитета России (ОКР) поддержало заявление спортсменов, готовых выступить на Олимпиаде-2018 под нейтральными флагами.

Он напомнил, что Владимир Путин 6 декабря заявил, что власти не будут препятствовать спортсменам, которые примут решение участвовать в Олимпиаде, сообщает«На вопрос о решении спортсменов участвовать уже ответил президент Путин, заявив о своей позиции. Он сказал на прошлой неделе, что, по его мнению, никто не должен чинить препятствия тем, кто решит поехать под нейтральным флагом. Сейчас олимпийское собрание состоялось, таким образом, можно говорить только о его поддержке», — прокомментировал Песков.Олимпийское собрание Олимпийского комитета России 12 декабря решило, что «чистые» российские спортсмены будут участвовать в грядущих играх в Южной Корее под нейтральным флагом. За день до этого ОКР также опубликовал заявление спортсменов, в котором говорилось о недопустимости бойкота в спорте.