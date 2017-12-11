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Российские спортсмены выступят на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом

12.12.2017 15:30 — Разное | Ежедневник  
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Российские спортсмены выступят на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом

Олимпийское собрание Олимпийского комитета России (ОКР) поддержало заявление спортсменов, готовых выступить на Олимпиаде-2018 под нейтральными флагами.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Владимир Путин 6 декабря заявил, что власти не будут препятствовать спортсменам, которые примут решение участвовать в Олимпиаде, сообщает РБК.

«На вопрос о решении спортсменов участвовать уже ответил президент Путин, заявив о своей позиции. Он сказал на прошлой неделе, что, по его мнению, никто не должен чинить препятствия тем, кто решит поехать под нейтральным флагом. Сейчас олимпийское собрание состоялось, таким образом, можно говорить только о его поддержке», — прокомментировал Песков.

Олимпийское собрание Олимпийского комитета России 12 декабря решило, что «чистые» российские спортсмены будут участвовать в грядущих играх в Южной Корее под нейтральным флагом. За день до этого ОКР также опубликовал заявление спортсменов, в котором говорилось о недопустимости бойкота в спорте.

 
 
 
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Олимпийское собрание Олимпийского комитета России (ОКР) поддержало заявление спортсменов, готовых выступить на Олимпиаде-2018 под нейтральными флагами.

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