Гидромет о погоде на 3 дня в Беларуси: ожидаются дождь и мокрый снег

МИНСК, 12 дек – Sputnik. Синоптики обещают неустойчивую погоду в ближайшие дни на территории Беларуси: будут идти дожди, мокрый снег, ожидаются туманы и порывистый ветер.

На Беларусь идут атмосферные фронты с Польши, уже сегодня к вечеру на юго-западе страны температура поднимется до +4°С, в Минске чуть прохладнее, но будет выше ноля.

"В среду 13 декабря в Беларуси будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку страны пройдет мокрый снег, дождь. На отдельных участках дорог гололедица", – сообщили Sputnik во вторник в Гимдромете.

Там также предупредили, что ветер будет юго-западный порывистый, по северо-западу местами сильный порывистый, температура воздуха в течение суток составит от –1 до +4°С..

По словам синоптиков, в четверг 14 декабря ночью погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной влажной воздушной массе, а днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с территории Польши. В ночные часы в ряде районов, а утром и днем на большей части территории республики пройдет кратковременный снег, мокрый снег, ожидаются туман, гололед, а на дорогах местами гололедица.

"Минимальная температура воздуха ночью составит от –1 до –7°С, по северо-востоку при прояснениях до –9°С, максимальная днем от –3°С по северо-востоку до +4°С по юго-западу страны", – сказали синоптики.

В пятницу 15 декабря Беларусь окажется под влиянием системы фронтальных разделов, смещающихся с Карпат. На большей части территории страны ожидаются кратковременные осадки, ветер будет южный, ночью местами по северо-западу порывистый, минимальная температура воздуха минимальная ночью – от –4 до +2°С, максимальная днем – –1..+5°С.