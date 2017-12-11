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После 600 граммов коньяка женщина-водитель 3 года не сядет за руль
12.12.2017 16:04 — Разное | Sputnik Беларусь
Инцидент в областном центре произошел в начале первого часа ночи 12 декабря —
У себя дома на улице Южной дама выпила 600 грамм коньяка, после чего поругалась с мужем и решила уехать из дома, рассказал собеседник Sputnik.
"Наряд Департамента охраны остановил ее через несколько километров — на проспекте Янки Купалы, куда подъехал и наряд ГАИ. Содержание алкоголя у задержанной превышало предельно допустимое более чем в 7 раз", — отметил Дук.
Как уточнил в беседе ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов, подобную дозу алкоголя выдержит далеко не каждый мужской организм.
"По сути, это бутылка водки. Но и женщины разные бывают. И коней останавливают, и в горящую избу входят и так далее. За руль она теперь три года не сядет", — резюмировал Дук.
Комментарий старшего инспектора отдела агитации и пропаганды УГАИ по Гродненской области Олега Дука слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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