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Группа "Руки вверх!" отметит свое совершеннолетие в Минск-Арене
Группа
Главные хитмейкеры 90-х в 2018 году отметят свое полное совершеннолетие — 21 год. За всю историю своего существования группа «Руки вверх!» записала множество хитов, получила массу наград и премий, а по количеству выступлений стала лидером на российской сцене. Спустя много лет «Руки вверх!» продолжают дарить людям эмоции и заставлять залы танцевать, собирая аншлаги как в родной стране, так и за рубежом как среди своих преданных поклонников из 90-х, так и среди современной молодежи.
В программе концерта заявлены не только самые любимые хиты, но и эксклюзивные премьеры новых композиций. Не пропустите грандиозное событие в белорусской столице и насладитесь от души атмосферой великолепного праздничного шоу.
Концерт группы «Руки Вверх!» состоится 24 мая 2018 года в 20.00 в Минск-Арене.
Билеты на концерт можно купить на сайте AFISHA.TUT.BY.
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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения
Для участия вам необходимо:
1) скачать приложение «Афиша» для
2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».
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Концерт группы "Руки Вверх!" состоится 24 мая 2018 года в 20.00 в Минск-Арене.
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