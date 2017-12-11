Группа «Руки Вверх!» выступит с новой программой «21» весной 2018 в Минск-Арене.





Главные хитмейкеры 90-х в 2018 году отметят свое полное совершеннолетие — 21 год. За всю историю своего существования группа «Руки вверх!» записала множество хитов, получила массу наград и премий, а по количеству выступлений стала лидером на российской сцене. Спустя много лет «Руки вверх!» продолжают дарить людям эмоции и заставлять залы танцевать, собирая аншлаги как в родной стране, так и за рубежом как среди своих преданных поклонников из 90-х, так и среди современной молодежи.

В программе концерта заявлены не только самые любимые хиты, но и эксклюзивные премьеры новых композиций. Не пропустите грандиозное событие в белорусской столице и насладитесь от души атмосферой великолепного праздничного шоу.

Концерт группы «Руки Вверх!» состоится 24 мая 2018 года в 20.00 в Минск-Арене.

Билеты на концерт можно купить на сайте AFISHA.TUT.BY.

Стоимость билетов: 40 — 120 рублей. Внимание: первые 100 билетов на танцпол можно приобрести за 50 рублей КУПИТЬ БИЛЕТ Возрастное ограничение — 12+ Справки по телефону: +375 29 187−07−07, +375 29 367−07−07

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш 2 билетов на концерт Макса Коржа в Минске. Мероприятие пройдет 16 декабря на сцене «Минск-Арены», а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится до 15 декабря.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».