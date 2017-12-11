На какие товары и услуги больше всего подскочили цены в этом году, а какие - заметно упали

Цены за 11 месяцев этого года в Беларуси выросли на 4,4%. Заметнее всего подорожали услуги (+9%). Непродовольственные товары стали дороже на 2,8%, а продовольственные — на 3,4%. FINANCE.TUT.BY посмотрел, на что с начала года больше всего выросли цены.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В лидерах по росту цен оказались жилищно-коммунальные услуги. Так, больше всего подорожали услуги по пользованию лифтом (+82,74%), холодное водоснабжение и водоотведение (канализация) — на 56,51%, водоснабжение (+45,9%), отопление (+28,83%), горячее водоснабжение (+28,01%). В целом ЖКУ стали дороже на 16,48%.

Цены на яблоки за 11 месяцев этого года подскочили на 52,77%, на икру лососевых рыб — на 25,54%, на фрукты — на 20,68%, картофель — на 18,99%. Услуги по охране жилья стали дороже на четверть.

Отечественные сигареты с фильтром подорожали на 8,77%, туристические услуги — на 7,79%, пассажирского транспорта — на 8,1%, связи — на 7,59%, культуры — на 7,04%.

Заметнее всего с начала года подешевели чеснок (-35,1%), виноград (-26,9%), гречка (-24,8%), пшенная крупа (-11,1%), рагу из свинины (-10,5%), смартфон (-9%), куры, в том числе цыплята, включая бройлеров (-8,8%), полуфабрикаты из мяса птицы (-7,9%), свинина, но кроме бескостного мяса (-7,2%), плащ (-6,6%).

Сахар-песок за с начала года стал доступнее на 6,4%, куриные яйца — на 3,5%. Стоимость ритуальных услуг в среднем упала на 4,2%, а билетов на дискотеку — на 1%. Телевизоры подешевели на 1,2%, электрическая дрель — на 2%.

В сентябре президент высказался о необходимости контроля ситуации в сфере ценообразования. «Вы должны видеть — пускай это люди будут вас информировать, контролеры ваши, подключите профсоюзы (они очень эффективно это делают). Они вам подскажут», — сказал Александр Лукашенко 14 сентября, согласовывая назначение новых руководителей местной вертикали власти.

Правительство прогнозирует, что в нынешнем году товары и платные услуги подорожают не больше чем на 9%. Пока темпы роста цен на товары и платные услуги ниже, чем прогнозировалось.

За прошлый год цены на товары и платные услуги в Беларуси выросли на 10,6%, а в 2015 году — на 12%.