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На какие товары и услуги больше всего подскочили цены в этом году, а какие - заметно упали
Цены за 11 месяцев этого года в Беларуси
В лидерах по росту цен оказались жилищно-коммунальные услуги. Так, больше всего подорожали услуги по пользованию лифтом (+82,74%), холодное водоснабжение и водоотведение (канализация) — на 56,51%, водоснабжение (+45,9%), отопление (+28,83%), горячее водоснабжение (+28,01%). В целом ЖКУ стали дороже на 16,48%.
Цены на яблоки за 11 месяцев этого года подскочили на 52,77%, на икру лососевых рыб — на 25,54%, на фрукты — на 20,68%, картофель — на 18,99%. Услуги по охране жилья стали дороже на четверть.
Отечественные сигареты с фильтром подорожали на 8,77%, туристические услуги — на 7,79%, пассажирского транспорта — на 8,1%, связи — на 7,59%, культуры — на 7,04%.
Заметнее всего с начала года подешевели чеснок (-35,1%), виноград (-26,9%), гречка (-24,8%), пшенная крупа (-11,1%), рагу из свинины (-10,5%), смартфон (-9%), куры, в том числе цыплята, включая бройлеров (-8,8%), полуфабрикаты из мяса птицы (-7,9%), свинина, но кроме бескостного мяса (-7,2%), плащ (-6,6%).
Сахар-песок за с начала года стал доступнее на 6,4%, куриные яйца — на 3,5%. Стоимость ритуальных услуг в среднем упала на 4,2%, а билетов на дискотеку — на 1%. Телевизоры подешевели на 1,2%, электрическая дрель — на 2%.
В сентябре президент
Правительство прогнозирует, что в нынешнем году товары и платные услуги подорожают не больше чем на 9%. Пока темпы роста цен на товары и платные услуги ниже, чем прогнозировалось.
За прошлый год цены на товары и платные услуги в Беларуси
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, на какие твоары и услуги с начала года больше всего выросли цены.
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