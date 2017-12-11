ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брест получит свыше 1 млн евро на улучшение транспортной инфраструктуры по гранту ЕС

12.12.2017 16:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Брест получит свыше 1 млн евро на улучшение транспортной инфраструктуры по гранту ЕС, сообщил БЕЛТА руководитель представительства программы трансграничного сотрудничества «Польша — Беларусь — Украина» 2014−2020 Максим Алданов.


Совместный белорусско-польский проект «Улучшение транспортной доступности в городах Брест и Бяла-Подляска» был одобрен на заседании совместного мониторингового комитета (СМК) программы. Ведущим бенефициаром проекта выступает Брестское дорожно-эксплуатационное предприятие, его партнером — гмина г. Бяла-Подляска. Общий бюджет инициативы превышает 2,2 миллиона евро, из которых 1 миллион 149 тысяч евро приходятся на белорусскую сторону. На эти средства на улицах Московская и Варшавское шоссе в Бресте предполагается установить «умную» транспортную систему. В частности, на перекрестках (по четыре на каждой улице) будут использованы электронные программируемые дорожные знаки, реверсивные полосы движения, выделенные полосы для городского транспорта, автоматический контроль за движением. Кроме того, будет профинансировано создание и экипировка Центра транспортного менеджмента в Бресте.

Всего по тематической цели «Доступность» СМК отобрал 18 трансграничных проектов, на общую сумму 35,6 миллиона евро. Бюджет белорусской стороны по 10 заявкам составит 7,4 миллиона евро. В том числе пять проектов будут реализованы в Брестской области. Так, на средства Евросоюза модернизируют 10 км дорог в г. Высокое, включая тротуары, пешеходные переходы, разметку и освещение. Запланировано асфальтирование и модернизация инфраструктуры дороги Малорита-Медно-Знаменка. По плану устойчивого развития городской мобильности для Пинска предусматривается строительство трех игровых площадок, обустройство пилотных пешеходных переходов с безбарьерной средой, крытых велопарковок, установка камер видеонаблюдения за трафиком, разработка мобильного приложения «Легкий Пинск».

Также принято решение о финансировании 13 проектов по тематической цели «Границы», где на белорусскую сторону приходится 5,4 млн евро, в том числе на Брестскую область — 680 тысяч евро. Средства, в частности, будут направлены на строительство весовой для большегрузных автомобилей в пункте пропуска «Домачево», закупку специального транспорта для кинологической службы Брестской таможни.

В марте 2018 года в Белостоке совместный мониторинговый комитет отберет лучшие проекты по тематической цели «Безопасность».

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также принято решение о финансировании 13 проектов по тематической цели "Границы", где на белорусскую сторону приходится 5,4 млн евро, в том числе на Брестскую...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
После 600 граммов коньяка женщина-водитель 3 года не сядет за руль
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика