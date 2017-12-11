Брест получит свыше 1 млн евро на улучшение транспортной инфраструктуры по гранту ЕС, сообщил БЕЛТА руководитель представительства программы трансграничного сотрудничества «Польша — Беларусь — Украина» 2014−2020 Максим Алданов.





Совместный белорусско-польский проект «Улучшение транспортной доступности в городах Брест и Бяла-Подляска» был одобрен на заседании совместного мониторингового комитета (СМК) программы. Ведущим бенефициаром проекта выступает Брестское дорожно-эксплуатационное предприятие, его партнером — гмина г. Бяла-Подляска. Общий бюджет инициативы превышает 2,2 миллиона евро, из которых 1 миллион 149 тысяч евро приходятся на белорусскую сторону. На эти средства на улицах Московская и Варшавское шоссе в Бресте предполагается установить «умную» транспортную систему. В частности, на перекрестках (по четыре на каждой улице) будут использованы электронные программируемые дорожные знаки, реверсивные полосы движения, выделенные полосы для городского транспорта, автоматический контроль за движением. Кроме того, будет профинансировано создание и экипировка Центра транспортного менеджмента в Бресте.

Всего по тематической цели «Доступность» СМК отобрал 18 трансграничных проектов, на общую сумму 35,6 миллиона евро. Бюджет белорусской стороны по 10 заявкам составит 7,4 миллиона евро. В том числе пять проектов будут реализованы в Брестской области. Так, на средства Евросоюза модернизируют 10 км дорог в г. Высокое, включая тротуары, пешеходные переходы, разметку и освещение. Запланировано асфальтирование и модернизация инфраструктуры дороги Малорита-Медно-Знаменка. По плану устойчивого развития городской мобильности для Пинска предусматривается строительство трех игровых площадок, обустройство пилотных пешеходных переходов с безбарьерной средой, крытых велопарковок, установка камер видеонаблюдения за трафиком, разработка мобильного приложения «Легкий Пинск».

Также принято решение о финансировании 13 проектов по тематической цели «Границы», где на белорусскую сторону приходится 5,4 млн евро, в том числе на Брестскую область — 680 тысяч евро. Средства, в частности, будут направлены на строительство весовой для большегрузных автомобилей в пункте пропуска «Домачево», закупку специального транспорта для кинологической службы Брестской таможни.

В марте 2018 года в Белостоке совместный мониторинговый комитет отберет лучшие проекты по тематической цели «Безопасность».