Латвия заинтересована в развитии сотрудничества с НАН Беларуси





Латвия планирует дальнейшее развитие сотрудничества с научными организациями Беларуси в сферах сельского и лесного хозяйства.

Об этом заявила вице-президент Латвийской академии наук, президент Латвийской академии сельскохозяйственных и лесных наук Байба Ривжа во время II Съезда ученых Беларуси, сообщил БЕЛТА .

"Я очень рада возможности принять участие в II Съезде ученых Беларуси. С НАН Беларуси нас связывает хорошее многолетнее сотрудничество. Белорусская наука развита в самых разных направлениях - физика, информатика, биотехнологии, медицина. Больше всего, конечно, меня интересуют разработки белорусских ученых для лесной отрасли и для сельского хозяйства. У нас было два совместных проекта в сфере лесного хозяйства, которые были реализованы успешно. Мы постоянно сотрудничаем и с научными организациями НАН Беларуси, которые работают над технологиями для сферы сельского хозяйства и продовольствия. Думаю, наше сотрудничество будет развиваться и в дальнейшем", - сказала Байба Ривжа.

На II Съезде ученых Беларуси работает секция "Международное научное взаимодействие на современном этапе". Ученые разных стран обсуждают механизмы расширения сотрудничества по наиболее перспективным направлениям развития науки. II Съезд ученых Беларуси проходит в Минске 12-13 декабря.

В нем принимают участие 2,6 тыс. человек, в том числе зарубежные гости. В первый день съезда делегаты и приглашенные работают по 9 секциям, посвященным основным направлениям развития науки. На каждой из секций организована тематическая выставка.

