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Экспорт медицинских и фармацевтических товаров и услуг Беларуси превысил 63 миллиона долларов

12.12.2017 16:45 — Разное | Ежедневник  
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Экспорт медицинских и фармацевтических товаров и услуг Беларуси превысил 63 миллиона долларов

Об этом заявил министр здравоохранения Валерий Малашко во время II Съезда ученых Беларуси. При этом доля отечественных лекарств на рынке Беларуси не более 56 процентов.

В апреле Президент Беларуси в ежегодном Послании белорусскому народу и Национальному собранию отметил, что в этом году планируется получить от экспорта медицинских услуг 40 млн долларов.

"Эта планка уже преодолена", - сказал Валерий Малашко. За девять месяцев экспорт медицинских и фармацевтических товаров и услуг (включая образовательные) с учетом всех каналов реализации достиг 63,6 млн долларов. Доля отечественных лекарств на рынке республики составляет в стоимостном выражении более 56%.

Удельный вес экспорта лекарственных средств в общем объеме производства оценивается на уровне 27%. Предприятия фармацевтической промышленности республики экспортируют собственную продукцию в 32 страны мира.

По итогам января-августа 2017 года зарегистрированы и в стадии освоения находятся 72 новых лекарственных средств. За январь-сентябрь утверждены и начали внедряться более 100 новых методов оказания медицинской помощи. В 2016-2017 годах внедрены в практику здравоохранения более 250 новых медицинских технологий, разработанных белорусскими учеными-медиками в предыдущие годы в рамках научной и научно-технической деятельности государственных научных организаций, сообщила БЕЛТА.

Кроме того, Минздрав целенаправленно и систематически проводит работу по увеличению эффективности аспирантуры и докторантуры. Принятые меры привели к тому, что практически все выпускники аспирантур и докторантур защищаются либо в течение срока обучения, либо через несколько лет после завершения.

Эффективность аспирантуры составляет около 90%. Несмотря на эти достижения, по словам Валерия Малашко, перед медицинской и фармацевтической наукой и отраслью здравоохранения в целом стоит задача дальнейшего поступательного инновационного развития.

 
 
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Об этом заявил министр здравоохранения Валерий Малашко во время II Съезда ученых Беларуси. При этом доля отечественных лекарств на рынке Беларуси не более 56...

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