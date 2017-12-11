В Могилеве сотрудники ГАИ будут маскироваться под пассажиров и проверять маршрутчиков

До 30 декабря сотрудники ГАИ будут проверять маршрутчиков в Могилеве. Они будут ездить как пассажиры и использовать гражданские машины, сообщили в ГАИ.

— Контроль за соблюдением безопасности при перевозке пассажиров и грузов организациями и индивидуальными предпринимателями решили усилить до конца декабря, — отметили в областной ГАИ.

Во время рейдов сотрудники ГАИ будут использовать приборы фото- и видеофиксации. Нарушителей будут штрафовать.