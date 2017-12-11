Почему не стоит греть очищенные яйца в микроволновке

Яйцо, сваренное вкрутую, а потом подогретое в микроволновке может неожиданно взорваться — даже если на нем нет скорлупы. Исследование об этом подготовили специалисты по акустике Энтони Нэш и Лорен фон Блон, передает The New York Times .



Изображение: lifehacker.ru

Все началось с жалобы посетителя ресторана. Ему принесли очищенное яйцо, сваренное вкрутую — но остывшее. Мужчина попросил официанта подогреть яйцо, его разогрели в микроволновке и подали снова.

Когда мужчина попытался надкусить яйцо, оно взорвалось. Недовольный посетитель подал на ресторан в суд, утверждая, что получил ожоги и повредил слух. К специалистам обратились с просьбой установить, возможно ли такое.

Эксперты поочередно грели в микроволновой печи 100 яиц, и после устанавливали их под микрофоном, чтобы зафиксировать звук, который те издадут. Две трети яиц остались после подогрева целыми. Около трети взорвалось, когда их пытались проткнуть острым предметом.

Яйца при взрыве издавали звук на уровне от 86 до 133 децибел. Такой уровень звука считается неопасным на расстоянии от 30 сантиметров. Выстрел из дробовика может произвести и более громкий звук — до 160 децибел. Эксперты пришли к выводу, что повредить слух взорванным яйцом невозможно.

Исследователи замерили и температуру желтка после взрыва — она превышала 100 градусов Цельсия. Ученые предположили, что причина взрывов именно в этом. В желтках сваренных яиц есть полости с водой. При быстром нагреве она не закипает, однако когда яйцо протыкают, горячая вода быстро превращается в пар и происходит взрыв.