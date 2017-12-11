Против строителя, который не платил налоги, возбудили уголовное дело: грозит до 5 лет тюрьмы

Оперативники столичной финансовой милиции установили: житель Минска с 2011 по 2015 годы без госрегистрации выполнял строительно-ремонтные работы в столице и области — строил дома, занимался отделкой. За пять лет заработал больше 122 тыс. рублей, но не уплатил с этой суммы налоги, сообщает пресс-служба КГК.

Расчеты показывают, что среднемесячный доход строителя был около 2600 рублей — столько платят только высококлассным специалистам, которые много работают.



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В отношении строителя-отделочника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 233 УК Республики Беларусь (Незаконная предпринимательская деятельность).

Наказание по этой статье — от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.