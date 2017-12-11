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Против строителя, который не платил налоги, возбудили уголовное дело: грозит до 5 лет тюрьмы

12.12.2017 16:54 — Разное | Tut.by  
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Оперативники столичной финансовой милиции установили: житель Минска с 2011 по 2015 годы без госрегистрации выполнял строительно-ремонтные работы в столице и области — строил дома, занимался отделкой. За пять лет заработал больше 122 тыс. рублей, но не уплатил с этой суммы налоги, сообщает пресс-служба КГК.

Расчеты показывают, что среднемесячный доход строителя был около 2600 рублей — столько платят только высококлассным специалистам, которые много работают.


Фото носит иллюстративный характер. ok-mall.ru

В отношении строителя-отделочника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 233 УК Республики Беларусь (Незаконная предпринимательская деятельность).

Наказание по этой статье — от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Минимальное наказание - штраф. Посчитали все, что заработал больше чем за 4 года.

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