Лукашенко одобрил стратегию развития Беларусбанка

Вопросы социальной направленности главного банка страны, жилищного кредитования, поддержки малого и среднего бизнеса были обсуждены на встрече Александра Лукашенко и главы ОАО «АСБ Беларусбанк» Виктора Ананича 12 декабря.

Президент Беларуси отметил, что «Беларусбанк» должен оставаться главным банком страны.

«Может быть, вы мне подскажете через призму Беларусбанка, какова ситуация вообще в банковской системе сегодня на уровне коммерческих банков», - сказал Лукашенко.

Ананич сообщил, что в текущем году большое внимание уделялось кредитованию малого и среднего бизнеса. Учреждением выполнены все нормативы безопасности функционирования, которые предусмотрены Национальным банком.

Отдельно была затронута стратегия развития Беларусбанка на 2018-2020 годы. Президент ее одобрил и дал ряд поручений, в том числе по сохранению социальной направленности в работе.