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Лукашенко одобрил стратегию развития Беларусбанка

12.12.2017 16:49 — Разное | БДГ  
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Вопросы социальной направленности главного банка страны, жилищного кредитования, поддержки малого и среднего бизнеса были обсуждены на встрече Александра Лукашенко и главы ОАО «АСБ Беларусбанк» Виктора Ананича 12 декабря.

Президент Беларуси отметил, что «Беларусбанк» должен оставаться главным банком страны.

«Может быть, вы мне подскажете через призму Беларусбанка, какова ситуация вообще в банковской системе сегодня на уровне коммерческих банков», - сказал Лукашенко.

Ананич сообщил, что в текущем году большое внимание уделялось кредитованию малого и среднего бизнеса. Учреждением выполнены все нормативы безопасности функционирования, которые предусмотрены Национальным банком.

Отдельно была затронута стратегия развития Беларусбанка на 2018-2020 годы. Президент ее одобрил и дал ряд поручений, в том числе по сохранению социальной направленности в работе.

 
 
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Вопросы социальной направленности главного банка страны, жилищного кредитования, поддержки малого и среднего бизнеса были обсуждены

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