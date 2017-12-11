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Лукашенко одобрил стратегию развития Беларусбанка
Вопросы социальной направленности главного банка страны, жилищного кредитования, поддержки малого и среднего бизнеса были
Президент Беларуси отметил, что «Беларусбанк» должен оставаться главным банком страны.
«Может быть, вы мне подскажете через призму Беларусбанка, какова ситуация вообще в банковской системе сегодня на уровне коммерческих банков», - сказал Лукашенко.
Ананич сообщил, что в текущем году большое внимание уделялось кредитованию малого и среднего бизнеса. Учреждением выполнены все нормативы безопасности функционирования, которые предусмотрены Национальным банком.
Отдельно была затронута стратегия развития Беларусбанка на 2018-2020 годы. Президент ее одобрил и дал ряд поручений, в том числе по сохранению социальной направленности в работе.
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Вопросы социальной направленности главного банка страны, жилищного кредитования, поддержки малого и среднего бизнеса были обсуждены
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