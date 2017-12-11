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Камкин: ЕС должен брать на себя больше ответственности за миропорядок
12.12.2017 16:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Ангела Меркель считает Россию силой, которая формирует международный порядок. В частности, по словам канцлера ФРГ, это видно по
© Sputnik/ Михаил Алаеддин
Как ранее сообщал Sputnik, в понедельник 11 декабря во время посещения авиабазы в сирийском Хмеймиме
Слова Меркель можно расценивать как признание того, что Евросоюз сдает свои позиции во влиянии на мировой порядок, отметил в беседе на
"Не сказал бы, что это оценка со знаком плюс или со знаком минус, это просто констатация факта. Но тут надо в более широком контексте рассматривать, ведь Меркель заявила буквально, что Россия и Китай являются нарастающими центрами силы в мире, и что Евросоюз должен брать на себя большую свободу действий и большую ответственность за миропорядок. В данном случае, это признание факта соперничества между различными центрами силы", — сказал Камкин.
Комментарий ведущего научного сотрудника Центра германских исследований Института Европы РАН Александра Камкина слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Политический эксперт Александр Камкин прокомментировал Sputnik громкое заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Россия является силой, формирующей...
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