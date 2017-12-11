Камкин: ЕС должен брать на себя больше ответственности за миропорядок /

Ангела Меркель считает Россию силой, которая формирует международный порядок. В частности, по словам канцлера ФРГ, это видно по ситуации в Сирии . Такое заявление Меркель сделала в ходе пресс-конференции в Берлине.



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Как ранее сообщал Sputnik, в понедельник 11 декабря во время посещения авиабазы в сирийском Хмеймиме президент Российской Федерации Владимир Путин отдал приказ о возвращении из Сирии значительной части российского воинского контингента .

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Слова Меркель можно расценивать как признание того, что Евросоюз сдает свои позиции во влиянии на мировой порядок, отметил в беседе на радио Sputnik ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

"Не сказал бы, что это оценка со знаком плюс или со знаком минус, это просто констатация факта. Но тут надо в более широком контексте рассматривать, ведь Меркель заявила буквально, что Россия и Китай являются нарастающими центрами силы в мире, и что Евросоюз должен брать на себя большую свободу действий и большую ответственность за миропорядок. В данном случае, это признание факта соперничества между различными центрами силы", — сказал Камкин.

Комментарий ведущего научного сотрудника Центра германских исследований Института Европы РАН Александра Камкина слушайте на радио Sputnik Беларусь.