Председательство в ЦЕИ Беларусь передает Хорватии

Председательство Беларуси в ЦЕИ было высоко оценено руководством организации, о чем заявила замглавы Центрально-Европейской инициативы Маргот Клестиль-Леффлер 12 декабря в Минске, где проходит встреча глав правительств ЦЕИ.

«Ваше председательство в ЦЕИ внесло большой вклад в улучшение сбалансированного подхода. Мы благодарим Андрея Кобякова и Владимира Макея за плодотворное сотрудничество и поддержку, которую они оказывали нам во время председательства Беларуси в ЦЕИ», — цитирует БЕЛТА Маргот Клестиль-Леффлер.

Среди проблем, которые нужно обсуждать странам ЦЕИ, она отметила: изменение климата, кибертерроризм и нелегальная миграция.

Клестиль-Леффлер заявила, что подготовлен план действий ЦЕИ на 2018-2020 годы с учетом предложений, высказанных странами-участницами.

Заместитель генсекретаря сообщила, что планируется увеличить финансирование проектов в рамках ЦЕИ.

«Мы ожидаем плодотворного сотрудничества с Хорватией, которая будет председательствовать в ЦЕИ в 2018 году. И надеемся, что она будет использовать преемственность и также активно делать вклад в укрепление нашей организации», - сказала она.

Центрально-Европейская инициатива была образована в 1989 году. Призвана способствовать развитию устойчивых связей между государствами Центральной, Западной и Восточной Европы в области политики, экономики и культуры, а также для недопущения образования новых разделительных линий в Европейском регионе. Сегодня в ЦЕИ входят 18 стран: Австрия, Албания, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Италия, Македония, Молдова, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Хорватия, Черногория, Чехия. Беларусь вошла в ЦЕИ в июне 1996 года.