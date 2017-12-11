ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Председательство в ЦЕИ Беларусь передает Хорватии

12.12.2017 17:02 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Председательство Беларуси в ЦЕИ было высоко оценено руководством организации, о чем заявила замглавы Центрально-Европейской инициативы Маргот Клестиль-Леффлер 12 декабря в Минске, где проходит встреча глав правительств ЦЕИ.

«Ваше председательство в ЦЕИ внесло большой вклад в улучшение сбалансированного подхода. Мы благодарим Андрея Кобякова и Владимира Макея за плодотворное сотрудничество и поддержку, которую они оказывали нам во время председательства Беларуси в ЦЕИ», — цитирует БЕЛТА Маргот Клестиль-Леффлер.

Среди проблем, которые нужно обсуждать странам ЦЕИ, она отметила: изменение климата, кибертерроризм и нелегальная миграция.

Клестиль-Леффлер заявила, что подготовлен план действий ЦЕИ на 2018-2020 годы с учетом предложений, высказанных странами-участницами.

Заместитель генсекретаря сообщила, что планируется увеличить финансирование проектов в рамках ЦЕИ.

«Мы ожидаем плодотворного сотрудничества с Хорватией, которая будет председательствовать в ЦЕИ в 2018 году. И надеемся, что она будет использовать преемственность и также активно делать вклад в укрепление нашей организации», - сказала она.

Центрально-Европейская инициатива была образована в 1989 году. Призвана способствовать развитию устойчивых связей между государствами Центральной, Западной и Восточной Европы в области политики, экономики и культуры, а также для недопущения образования новых разделительных линий в Европейском регионе. Сегодня в ЦЕИ входят 18 стран: Австрия, Албания, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Италия, Македония, Молдова, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Хорватия, Черногория, Чехия. Беларусь вошла в ЦЕИ в июне 1996 года.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председательство Беларуси в ЦЕИ было высоко оценено руководством организации, о чем заявила замглавы Центрально-Европейской инициативы Маргот Клестиль-Леффлер 12...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Могилеве сотрудники ГАИ будут маскироваться под пассажиров и проверять маршрутчиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика