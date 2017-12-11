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Мужчина снял на видео момент нападения акулы на жену на Багамах

12.12.2017 17:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Инцидент произошел на Багамских островах, куда молодые супруги из Южной Каролины отправились в свой медовый месяц. Они увлеклись подводным плаванием, и мужчина снимал на камеру GoPro подводные прогулки. Так момент нападения акулы-няньки на девушку и попал на видео. 

"Я почувствовала всплеск воды, и кто-то схватил меня за руку. Я подумала, что это муж так шутит. Но буквально через секунду я поняла, что мне очень больно. Тогда я повернула голову, поскольку очки мешали боковому зрению, и увидела акулу, вцепившуюся в руку. Она была крупнее меня. Я рванулась в сторону, вырвала руку и отплыла оттуда", – так прокомментировала происшествие Иллиг газете The Daily Mail.

На видео сначала непонятно, что произошло: акула подплывает к девушке, застывает на несколько секунд, а потом Иллиг резко бросается в сторону и пытается уплыть. К счастью, девушка отделалась легким испугом и царапинами.

Акулы-няньки водятся в Атлантическом океане и в восточной части Тихого океана и считаются безопасными для человека. Ученые отмечают, что если их не беспокоить, то они никогда не нападут на человека. Иллиг утверждает, что до инцидента акулу никто не дразнил.

 
 
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Молодожены Эван Кэрролл и Сара Иллиг занимались подводным плаванием, когда на девушку напала акула-нянька. Смотрите на видео, как это произошло.

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