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Лукашенко одобрил стратегию развития Беларусбанка на 2018-2020 годы

12.12.2017 17:10 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко одобрил стратегию развития Беларусбанка на 2018-2020 годы

Президент Беларуси поручил председателю правления ОАО "АСБ Беларусбанк" Виктору Ананичу сохранить социальную направленность в работе.

"Давно, откровенного говоря, мы не обсуждали проблемы ведущего банка нашей страны. При этом хотелось бы, чтобы он и оставался ведущим банком. Надеюсь, вы сегодня скажете, что для этого надо сделать, чтобы Беларусбанк был действительно главным банком нашего государства", - сказал Президент в начале встречи.

Он поинтересовался ситуацией в банке и сфере в целом. "Может быть, вы мне подскажете через призму Беларусбанка, какова ситуация вообще в банковской системе сегодня на уровне коммерческих банков", - сказал Александр Лукашенко.

Виктор Ананич доложил о работе банка в текущем году, большое внимание уделялось кредитованию малого и среднего бизнеса. Учреждением выполнены все нормативы безопасности функционирования, которые предусмотрены Национальным банком, сообщила пресс-служба президента.

Отдельно также обсуждалась стратегия развития Беларусбанка на 2018-2020 годы. Александр Лукашенко ее одобрил и дал ряд поручений, в том числе по сохранению социальной направленности в работе.

 
 
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Президент Беларуси поручил председателю правления ОАО "АСБ Беларусбанк" Виктору Ананичу сохранить социальную направленность в работе.

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