Выбираем соску-пустышку для ребенка



Многие родители считают пустышку настоящим спасением: ребенок с ней легче засыпает, меньше беспокоится и плачет. Детские товары в Минске представлены в широком ассортименте, поэтому вы легко можете найти и выбрать пустышку, подходящую по всем параметрам.

Для чего нужна пустышка?





Младенцы рождаются с сосательным рефлексом. Некоторые даже сосут свой большой палец в утробе матери. Это естественное поведение. Чтобы удовлетворить потребность ребенка, можно использовать пустышку. Но ее никогда нельзя давать вместо кормления.

Виды пустышек





Чтобы выбрать пустышку, уделите внимание дополнительным деталям. Соска вставлена в кружок-ограничитель. Лучше, если он имеет вентиляционные отверстия. Обратите внимание на кольцо: оно нужно, чтобы ребенок сам мог вытащить соску изо рта. Во сне малыш может случайно зацепить его ручками и вытащить. Поэтому изделие с кольцом для сна не подходит. При выборе пустышки нужно обратить внимание на цвет и избегать слишком ярких. Прищепка и цепочка застрахуют соску от падения на землю.

Ортодонтическая пустышка





Ортодонтические модели имеют соску, которая сплющивается на дне и округляется вверху. Они специально разработаны для поддержки формы развивающегося неба и челюсти ребенка. Во время сосания они сглаживаются во рту, как сосок матери. Это способствует уменьшению давления на десны и помогает формированию правильного прикуса.

Как выбрать пустышку?





Для новорожденного лучше выбрать модели разных форм: со стандартной круглой соской и ортодонтическую с круглым верхом и плоским дном, что даст возможность узнать предпочтения малыша. Производители выпускают соски трех размеров – маленькие для детей до полугода, для детей от 6 до 18 месяцев и для детишек постарше. Такое деление условно, выбор размера зависит от веса малыша. Перед покупкой убедитесь, что соска-пустышка прочная и быстро не разорвется.

Латексная или силиконовая пустышка?





Силикон более прочный, не сохраняет запахи, легко чистится. Но он может быть слишком твердым для ребенка. Рекомендуется менять силиконовые соски через полтора месяца использования.

Латекс мягкий и гибкий, что облегчает адаптацию для некоторых детей. Но он быстрее изнашивается. Латекс – натуральный каучук, он боится горячей воды. При длительном использовании растягивается, иногда склеивается.

Выбор силикона или латекса больше зависит от предпочтения родителей и ребенка.

Когда давать новорожденному?





Не рекомендуется давать пустышки в течение первого месяца жизни новорожденного. Для ребенка со второго месяца жизни, находящегося на искусственном вскармливании, часто они становятся настоящим спасением. Пустышки отвлекают и помогают успокоить плачущего малыша, помогают быстрее заснуть, облегчают дискомфорт во время полетов, так как крохи еще не могут преднамеренно «затыкать» уши, глотать или зевать, чтобы уменьшить заложенность уха, вызванную изменениями давления воздуха.

В каком возрасте отучать от соски?





Большинство детей примерно до трех лет сами выбрасывают свои соски и забывают о них навсегда. Считается, что продуктивный возраст для расставания с этим атрибутом от 3 месяцев до 1,5 лет. Для разных возрастных групп применяются различные методы. Процесс отучения может занять несколько недель, в это время нужно больше играть с ребенком, иногда оставлять пустышку дома, когда идете на прогулку.

Стерилизация пустышки





Соски стерилизуют, даже если они куплены в герметичной упаковке. Новые изделия требуется прокипятить в течение 2-3 минуты. Раз в сутки их моют в теплой воде с мылом или кипятят. Если соска упала на пол, не нужно ее облизывать. Для стерилизации удобно использовать пароварку. Хранят соски в герметичных контейнерах.

Так какую же выбрать пустышку? Скорей всего, придется делать выбор методом проб и ошибок. Купить соску-пустышку можно как в аптеках, так и в специализированных магазинах детских товаров, найти которые поможет каталог TAM.BY .