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"Хочешь заработать 50 тысяч долларов?" В Бресте судят трех мужчин за жестокое убийство таксиста
«Мне очень жаль, что парень пропал. Я очень сожалею об этом. Я плакал каждый вечер. Это больно…», — рыдает в суде 30-летний Андрей. Рядом с ним за решеткой сидят двое жителей города Лиды. Все трое обвиняются в разбое,
На скамье подсудимых оказались двое жителей Лиды: 24-х и 25-и лет, а также 30-летний уроженец Каменецкого района.
По версии обвинения, 19 апреля они вступили в преступный сговор с целью разбоя и убийства водителя такси. К выбору жертвы обвиняемые подошли ответственно. Они навели справки и определили водителя без семьи. По их мнению, такого человека не будут искать. Поздно вечером 19 апреля жители Гродненской области подсели к нему в такси и попросили подвезти в агрогородок Чернавчицы, где жил третий участник преступной группы. В Чернавчицах к ним присоединился 30-летний Андрей, который указал дорогу и на безлюдном участке проселочной трассы попросил сделать санитарную остановку. Когда водитель остановился один из участников группы набросил таксисту на шею кожаный ремешок, а двое других наносили удары по лицу, шее, телу. Затем они вытащили свою жертву из авто и продолжили избиение. На месте они не смогли довести дело до конца — их спугнул проезжавший автомобиль. Тогда обвиняемые попытались загрузить избитого в багажник и отъехать дальше, но водитель сумел выбраться и попытался убежать. Его догнали, избили и уложили на пол салона.
Возле деревни Дружба, нападавшие достали таксиста и продолжили избивать руками, ногами и черенком от лопаты. От полученных повреждений водитель скончался. В общей сложности потерпевшему нанесли 57 телесных повреждений.
Тело погибшего преступники сбросили в мелиоративный канал и уехали в Гродненскую область. Там их и задержали правоохранители.
Как посчитали в ходе следствия, таксиста убили из-за 11 тысяч рублей. В эту сумму входит стоимость автомобиля Opel Omega, бензин, газ и техника: таксометр, плафон, зарядка, два мобильника, а также 80 долларов и 270 рублей налички, которые были при себе у погибшего.
«Жалко стало»
Один из обвиняемых, 30-летний Андрей, сам родом из агрогородка Высокое, Каменецкого района. На момент убийства жил в Чернавчицах, Брестского района. Работал оператором на одном из крупных предприятий города, проблем с деньгами не было, к уголовной ответственности не привлекался. С 25-летним жителем Лиды Андреем М., он познакомился во время застолья у общего знакомого.
— Мне его жаль стало, я его и приютил. У меня он жил месяц-полтора, может быть больше. Дом я этот получил, как погорелец. Это арендное жилье. [Андрей М.] положительным парнем был, проблем никогда не было с ним. Я работал, он был дома по хозяйству: дрова наколоть, поесть приготовить.
По словам Андрея, его товарищ в Бресте прятался, так как на своей малой родине он проворачивал с третьим обвиняемым аферы с автомобилями и мобильными телефонами.
— Жалко стало. Я просто с этим никогда не сталкивался. Дурак, наверное… — объяснил Андрей.
С третьим обвиняемым, 24-летним Иваном, Андрей познакомился через своего «квартиранта». Однако с ним отношения у него не сложились:
— Двуличный человек, хитрый. Я просто увидел его: кто он и что он. Он мне не понравился, — объяснил обвиняемый и подчеркнул, что до дня убийства с Иваном он больше не встречался.
«Андрей, надо убить таксиста»
19 апреля Андрею позвонил его квартирант и спросил: «Хочешь заработать 50 тысяч долларов». Детали они решили обсудить дома в Чернавчицах. К вечеру двое лидчан сели в авто своей жертвы и поехали в агрогородок. По словам Андрея они зашли в дом и сходу предложили убить таксиста.
— [Иван] сразу сказал: «Андрей, надо убить таксиста». Я сначала воспринял это в шутку. (…) Я говорю: «Ваня, не стоит убивать. Давай на крайняк украдем машину. Я найду машину: у приятелей, у друзей возьму машину».
Иван настаивал на своем.
— Я просил на коленях: «Пожалуйста, не надо убивать».
В доме компания провела около 20-ти минут. За это время они успели обсудить план, Иван потренировался на Андрее удушению кожаным ремешком, а также отпилил от лопаты черенок. Самодельную биту парни взяли с собой.
В суде Андрей неоднократно подчеркивал, что на убийство он пошел только из-за страха за свою жизнь. 30-летний мужчина, который раньше занимался гиревым спортом и тайским боксом, утверждал, что испугался двух худощавых парней.
— По сути они предложили вам убить таксиста. Скажите, почему вы согласились, — уточнила гособвинитель.
— Я испугался…
— Вы испугались?
— Да.
— А чего вы испугались?
— Вы бы видели, как этот (Иван — TUT.BY) репетировал на мне (удушение — TUT.BY)… Я запаниковал…
— Конкретные угрозы они высказывали в ваш адрес, — настаивала прокурор.
— Там все было видно по глазам.
— То есть конкретных угроз они не высказывали, но вы так воспринимали?
— Я видел эти глаза. Можно определить, когда человек хочет убить, а когда не хочет, — зарыдал Андрей, — Это все видно, понимаете? Я не возражал больше…
После этого парни распределили роли и сели в автомобиль: Андрей — на переднем пассажирском сиденье, его квартирант — сразу за ним, Иван устроился за водителем, чтобы накинуть удавку.
Андрей не отрицал, что наносил удары таксисту. По его подсчетам, ударил не менее 10-ти раз, в том числе и черенком лопаты в область шеи.
«Юстина у нас получается, как свидетельница. Надо и ее убрать»
После убийства парни заехали в Чернавчицы, сняли с такси опознавательные знаки, наклейки, и сожгли одежду, в которой совершили преступление. Затем они поехали на машине в Гродненскую область.
— Выехали на М1. Ехали мимо кафешки там [Ивану] захотелось жрать. Зашли, он заказал колбаски, супы всякие, шашлык, водку и три пачки презервативов. Зачем они ему были я до сих пор не знаю. Зашли, поели, выпили. Когда вышли, кто-то презервативы молодежи отдал.
По словам Андрея где-то на территории Гродненской области Иван рассказал истинную причину нападения на таксиста. Якобы целью были не деньги, а автомобиль. Транспортное средство парню нужно было для того, чтобы организовать нападение на фермера из Гродненской области. Когда они проезжали мимо дома потенциальной жертвы, Иван остановил машину в лесу и указал на забор из металлопрофиля.
— Он (Иван — TUT.BY) мне сказал: «Андрей, здесь лежат деньги»… — объяснил обвиняемый.
Судя по всему нападением на фермеров группа и рассчитывала «заработать» те самые 50 тысяч долларов, о которых Андрею по телефону говорил его квартирант.
Молодые люди даже разработали план. На безлюдной дороге они собирались оставить свой автомобиль и инсценировать поломку. Они хотели дождаться пока мимо будет проезжать фермер, чтобы остановить его и попросить подтолкнуть авто. Мужчина должен был стать между двумя обвиняемыми. По сигналу Ивана сообщники бы отскочили, а тот придавил бы фермера к багажнику, чтобы забрать ключи от дома. Как сообщил суду Андрей, вторую жертву убивать они не планировали.
Свой план парни реализовать не успели. Они заехали в лес, отсиделись, сорвали обшивку салона такси и сожгли ее вместе с документами жертвы. Затем Иван позвонил своей знакомой Юстине из близлежащей деревни, название которой Андрей не помнит. Молодые люди сходили в Евроопт, выпили, переночевали на съемной квартире и вновь уехали в лес. Через знакомых до нападавших дошла информация о том, что их уже разыскивает милиция.
— Иван сказал: «Юстина у нас получается, как свидетельница. Надо и ее убрать». Я его послал, пошел в машину и сел.
Из леса компания переехала в другую деревню, где у Ивана были знакомые. Там в автомобиле закончилось топливо. Андрей со знакомым Ивана отправился на заправку. В это время его сообщников задержали правоохранители. Когда об этом сообщили Андрею, он спрятался в заброшенном доме. Потом через болото добрался до сеновала, где переночевал. На утро решил на попутках доехать до Лиды, а оттуда — домой, в Чернавчицы.
На трассе его остановили сотрудники ГАИ и задержали.
— Я очень раскаиваюсь, очень стыдно за содеянное. Я скорблю и каждый день молюсь за парня (убитого — TUT.BY), — вновь разрыдался Андрей и добавил, что несколько месяцев после убийства не мог уснуть, — Месяца четыре я силуэт парня видел. Такое не забудется. Это ужасно. Это хуже ада. Прошу прощения… Я понимаю, вы не простите меня, но я должен это сделать.
Признали вину не все
Молодые люди обвиняются в убийстве, сопряженном с разбоем, совершенном с особой жестокостью группой лиц, а также в разбое с целью завладения имуществом в особо крупном размере и уничтожении личных документов.
30-летний Андрей, признал свою вину в убийстве с отягчающими обстоятельствами и разбое, но отрицал причастность к уничтожению документов. Его квартирант признал вину частично. Он согласился с разбоем и уничтожением документов, но настаивал, что не совершал убийства. Иван согласился только с разбоем.
Потерпевшие — брат и мать погибшего таксиста. Оба заявили ходатайства о возмещении морального вреда. И мама, и брат просят взыскать по 50 тысяч рублей с каждого обвиняемого. По словам пожилой женщины, эти средства она отправит на благотворительные цели — «в помощь больным деткам».
Судебное заседание продолжится 13 декабря с допроса двух других обвиняемых.
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