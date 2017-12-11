В Японии разработали дрон, который будет выгонять трудоголиков из офиса

Японская компания Taisei предложила оригинальное решение для борьбы с чрезмерным трудоголизмом офисных работников, который может стать причиной серьезных проблем со здоровьем и даже привести к внезапной смерти (это явление получило название кароси).



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Как пишет Engadget, Taisei разработала дрон, который должен будет выгонять засидевшихся сотрудников из офиса после окончания рабочего дня. Согласно замыслу разработчиков, беспилотник под названием T-Frend будет действовать в автономном режиме, отслеживая сотрудников при помощи встроенной камеры. Шум пропеллеров дрона, а также проигрываемая им музыка не позволят людям сконцентрироваться на работе и вынудят их покинуть офис.

Особенность T-Frend заключается в том, что беспилотнику не нужен GPS для ориентации в помещении. В качестве основной мелодии он будет использовать японскую версию шотландской песни Auld Lang Syne" которая звучит во многих японских заведениях, оповещая сотрудников и посетителей о конце рабочего дня.

Ожидается, что дрон T-Frend станет доступен в апреле. Компании смогут арендовать беспилотник по цене около 445 долларов в месяц.

Отметим, что японские разработчики регулярно создают необычных дронов. Так, в феврале этого года исследователи из Национального института передовой промышленной науки и технологий Японии успешно использовали небольшой любительский дрон для опыления цветов, а в сентябре прошлого года японская компания Prodrone представила грузовой мультикоптер PD6B-AW-ARM, оборудованный двумя манипуляторами, похожими на руки.