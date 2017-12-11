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СК предъявил обвинение водителю грузовика, который въехал в толпу на проспекте Победителей

12.12.2017 17:18 — Разное | Tut.by  
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Следственный комитет предъявил обвинение водителю грузовика, который въехал в людей на проспекте Победителей. Об этом в прямом эфире программы «Причины и следствие» рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.


— Установлено, что 55-летний мужчина, который управлял грузовиком, два года не проходил техосмотр. Кроме того, водитель привлекался к административной ответственности за отсутствие техосмотра в этом году. Как показала экспертиза, водитель был трезв. Водителю предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 317 УК РБ (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека). Он заключен под стражу, — рассказала Юлия Гончарова.

Представитель СК отметила, что место, где произошла трагедия, — достаточно оживленное. Сейчас ГАИ закрыла пешеходный переход. На данный момент уголовное дело передано в производство Главного следственного аппарата.

Одна из версий, которую рассматривает Следственный комитет, отказ тормозов. Юлия Гончарова отметила, что следствие устанавливает всю картину произошедшего. Также изучается вопрос о том, каким образом водитель мог затормозить при отказе тормозной системы. 

Напомним, трагедия произошла 2 декабря около 16.30 на пешеходном переходе возле торгового центра «Замок» на проспекте Победителей. Грузовой автомобиль въехал в пешеходов на переходе. Погибла 11-летняя девочка, еще несколько человек пострадали. Грузовой автомобиль въехал в пешеходов, когда они пересекали проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.


Управлением Следственного комитета по городу Минску было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» Уголовного кодекса Беларуси.


 
Теги: Минск
 
 
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По предварительной информации, причиной страшной трагедии стал отказ тормозов. Автомобиль водителя, допустившего столкновение, два года не проходил техосмотр.

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