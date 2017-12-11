Понтонный мост в Житковичском районе закрывали для замены элементов

МИНСК, 12 дек – Sputnik. Понтонный мост, построенный рядом с аварийным автомобильным в Житковичском районе, открыт для движения, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе Министерства обороны.

Переправа не функционировала во вторник с 12:00 до 17:00 по причине того, что в ней в плановом порядке были заменены звенья.

"Была плановая замена элементов моста. Он изначально строился в оперативном порядке, поэтому в нем были установлены звенья подразделения республиканского отряда специального назначения МЧС. За работу моста отвечает наше министерство. Поэтому в плановом порядке были установлены звенья 557-й инженерной бригады Западного оперативного командования Вооруженных Сил", – рассказали в ведомстве.

На минувшей неделе на автомобильном мосту трассы Р-88 вблизи Житковичей была обнаружена трещина . После его закрытия в воскресенье в 100 метрах от моста заработала наплавная переправа.