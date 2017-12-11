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Понтонный мост в Житковичском районе закрывали для замены элементов
12.12.2017 17:36 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 дек – Sputnik. Понтонный мост, построенный рядом с аварийным автомобильным в Житковичском районе, открыт для движения, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе Министерства обороны.
Переправа не функционировала во вторник с 12:00 до 17:00 по причине того, что в ней в плановом порядке были заменены звенья.
"Была плановая замена элементов моста. Он изначально строился в оперативном порядке, поэтому в нем были установлены звенья подразделения республиканского отряда специального назначения МЧС. За работу моста отвечает наше министерство. Поэтому в плановом порядке были установлены звенья 557-й инженерной бригады Западного оперативного командования Вооруженных Сил", – рассказали в ведомстве.
На минувшей неделе на автомобильном мосту трассы Р-88 вблизи Житковичей была
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Переправа через Припять была закрыта для движения во вторник с 12:00 до 17:00.
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