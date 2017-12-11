Нестерович: в Беларуси рады решению российских коллег по Олимпиаде /

В Беларуси приветствуют решение российских коллег и их Олимпийского комитета о том, что страна будет представлена на Зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, отметил представитель Минспорта Беларуси.



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"Представить себе любую Олимпиаду или какие-то другие крупные соревнования без участия российской команды, без основных конкурентов, партнеров и союзников, без людей, с которыми всегда интересно бороться за призовые места, это в голове не укладывается. Поэтому здорово, что команда, представляющая Россию, хоть и под нейтральным флагом и без исполнения гимна, но будет на Олимпиаде", — сказал Нестерович.

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Хорошо, что здравый смысл возобладал, и было принято компромиссное решение. Олимпиада — это всегда большой спортивный праздник, основная идея которого — объединять людей, сплачивать их, а не разговаривать путем ультиматумов или демаршей, отметил собеседник Sputnik.

"Надо ехать и надо на спортивных площадках и ледовых аренах доказывать, кто сегодня сильнее, и добиваться побед в честной борьбе. Поэтому мы за честный спорт и чистый спорт, и за то, чтобы спортсмены из разных стран были максимально представлены на Олимпийских играх", — сказал Нестерович.

Комментарий пресс-секретаря Министерства спорта и туризма Беларуси Владимира Нестеровича слушайте на радио Sputnik Беларусь.