Беларусь планирует развивать научно-техническое сотрудничество с Испанией, Австрией и Аргентиной





Как сообщил Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр Шумилин, Беларусь рассчитывает на научно-техническое сотрудничество с Испанией, Австрией и Аргентиной.

В 2017 году заключено четыре новых соглашения в области научно-технического сотрудничества и интеллектуальной собственности со Словакией, Южной Кореей, Китаем и Кубой.

Белорусские организации ежегодно выполняют более 900 международных научно-технических проектов с финансированием из национальных и зарубежных источников. Наиболее тесное взаимодействие налажено с Россией и Китаем; в формате многостороннего сотрудничества по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также Европейского союза.

Основным инструментом реализации научно-технической политики Союзного государства являются союзные программы. С момента формирования реализовано уже более 40 научно-технических программ. В текущем году выполняется 8 научно-технических программ Союзного государства, в том числе 3 новых: «Спинальные системы», «ДНК-идентификация» и «Развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства на 2017-2021 годы.

В стадии разработки и согласования находятся еще 34 проекта концепций союзных программ, среди них «Аддитивность», «Призма», «Интеграция-СГ», «Безопасность-СГ», «Новопол», «Микросистемы и микродатчики», «Коваль» и другие, сообщила пресс-служба Государственного комитета по науке и технологиям.

В Рамочных программах Евросоюза по развитию научных исследований и технологий Беларусь успешно участвует с 2002 года. Так, в предыдущей 7-й Рамочной программе белорусские научные организации участвовали в 64 проектах в сфере энергетики, информационных и коммуникационных технологий, нанонауки, новых материалов, медицины с объемом финансирования около 5 миллионов евро.

В настоящее время белорусские ученые участвуют в 32 проектах программы «Горизонт 2020» с общим объемом финансирования для белорусской стороны 6 млн. евро. К наиболее крупным проектам с участием Беларуси относится флагманская инициатива Европейской комиссии «Графен» с бюджетом 1 млрд. евро. В программе работают 142 научных центра и компании из 26 стран Европы.