Соленюк: руководители спецучилища заключены под стражу за избиения

Соленюк: воспитанников училища для трудных подростков избили за побег /

Управлением СК по Могилевской области расследуется уголовное дело в отношении директора спецучилища и его заместителя, им предъявлено обвинение по части 3 статьи 426 Уголовного кодекса Республики Беларусь , это превышение служебных полномочий.



© Pixabay Расследуется избиение подростков руководителями спецучилища в Могилеве

"В данном заведении воспитываются и обучаются несовершеннолетние, которые совершили какие-то противоправные поступки, то есть какие-то преступления", — сказала Соленюк.

Следствием установлено, что двое руководителей выясняли у шестерых воспитанников, почему и при каких обстоятельствах подростки смогли самовольно уйти с территории училища. Выяснение дошло до рукоприкладства — двое мужчин избили несовершеннолетних, а затем заперли в комнате, тем самым ограничив свободу.

"Совместные противоправные действия обвиняемых, сопряженные с насилием, повлекли причинение телесных повреждений шестерым несовершеннолетним, один из которых, 2001 года, рождения госпитализирован", — сообщила Соленюк.

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В настоящее время следователи продолжают сбор доказательной базы, допрашивают свидетелей и самих потерпевших. Двое обвиняемых руководителей училища заключены под стражу.

Комментарий официального представителя УСК по Могилевской области Оксаны Соленюк слушайте на радио Sputnik Беларусь.