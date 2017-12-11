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Соленюк: руководители спецучилища заключены под стражу за избиения
12.12.2017 17:54 — Разное | Sputnik Беларусь
Управлением СК по Могилевской области расследуется уголовное дело в отношении директора спецучилища и его заместителя, им предъявлено
"В данном заведении воспитываются и обучаются несовершеннолетние, которые совершили какие-то противоправные поступки, то есть какие-то преступления", — сказала Соленюк.
Следствием установлено, что двое руководителей выясняли у шестерых воспитанников, почему и при каких обстоятельствах подростки смогли самовольно уйти с территории училища. Выяснение дошло до рукоприкладства — двое мужчин избили несовершеннолетних, а затем заперли в комнате, тем самым ограничив свободу.
"Совместные противоправные действия обвиняемых, сопряженные с насилием, повлекли причинение телесных повреждений шестерым несовершеннолетним, один из которых, 2001 года, рождения госпитализирован", — сообщила Соленюк.
В настоящее время следователи продолжают сбор доказательной базы, допрашивают свидетелей и самих потерпевших. Двое обвиняемых руководителей училища заключены под стражу.
Комментарий официального представителя УСК по Могилевской области Оксаны Соленюк слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Подробности расследования уголовного дела в отношении директора спецучилища в Могилеве и его заместителя, избивших шестерых воспитанников за побег, на радио Sputnik...
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