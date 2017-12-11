ДТП с пятью погибшими в Городокском районе: единственная выжившая в аварии все еще в больнице

Единственная выжившая в страшном ДТП в Городокском районе, в котором погибло пять человек, все еще находится в больнице. На момент ДТП она была в состоянии алкогольного опьянения. О состоянии пяти погибших следователи пока не сообщают. Об этом в программе «Причины и следствие» рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.





По словам официального представителя СК, пока следователи не опрашивали пострадавшую, учитывая ее тяжелое состояние. Экспертиза обнаружила, что на момент аварии в ее крови было обнаружено около промилле алкоголя.

— В каком состоянии находились погибшие, были ли они пьяны, пока данных у нас нет. Также хочется сказать, что компания не ехала на дискотеку, как было распространено ранее, — сказала Юлия Гончарова.

Официальный представитель также отметила, что следствие изъяло видео с камер наблюдения с АЗС в Езерище. Сейчас эти видеозаписи изучаются. Также следствию еще предстоит выяснить, кто конкретно находился за рулем легковушки.

Напомним, страшное ДТП в Городокском районе, в котором погибли пять человек, произошло 5 ноября. Автомобиль Volvo S40 двигался в направлении поселка Езерище со стороны деревни Бычихи. Компания молодых людей ехала на дискотеку. В салоне автомобиля находились 6 человек: четверо мужчин и 2 женщины. 23-летний, 24-летний, 26-летний, 30-летний мужчины и 19-летняя девушка погибли на месте аварии.





По данным следствия, водитель легковушки незадолго до аварии обгонял машину скорой помощи. Медики первыми обнаружили погибших. Они же забрали выжившую девушку в больницу. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Если станет известно, что водитель был пьян, дело переквалифицируют на ч. 5 ст. 317 УК.