|
Женщины без Домрачевой, мужчины - в неполном составе. Известен состав на этап Кубка мира в Анси
Состав сборной Беларуси на 3-й этап Кубка мира по биатлону, который пройдет 14−17 декабря во французском Анси, опубликован в сообществе
Как и
Во Франции же готовятся выступить Надежда Скардино, Надежда Писарева, Ирина Кривко и Динара Алимбекова.
По сравнению с этапом в Хохфильцене в списке нет Дарьи Юркевич, ее заменила Динара Алимбекова.
А вот опубликованный состав мужской команды неполный, в нем всего три биатлониста — Роман Елетнов, Антон Смольский и Дмитрий Абашев.
Максима Воробья, который оконфузился в свой 22-й день рожденья
И это притом что квота мужской команды Беларуси позволяет заявлять на одну гонку четырех участников.
3-й этап Кубка мира - 2017/18. Анси (Франция)
14 декабря
16.15. Женский спринт 7,5 км.
15 декабря
16.15. Мужской спринт 10 км.
16 декабря
13.45. Женская гонка преследования 10 км.
16.45. Мужская гонка преследования 12,5 км.
17 декабря
13.45. Женский масс-старт 12,5 км.
16.30. Мужской масс-старт 15 км.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как и заявляла трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева еще во время второго этапа в Хохфильцене, она возьмет паузу и отправится на высокогорный сбор.
|
Архив (Разное)
Комментарии