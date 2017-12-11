Женщины без Домрачевой, мужчины - в неполном составе. Известен состав на этап Кубка мира в Анси

Состав сборной Беларуси на 3-й этап Кубка мира по биатлону, который пройдет 14−17 декабря во французском Анси, опубликован в сообществе Биатлон online .

Как и заявляла трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева еще во время второго этапа в Хохфильцене, она возьмет паузу и отправится на высокогорный сбор.

Во Франции же готовятся выступить Надежда Скардино, Надежда Писарева, Ирина Кривко и Динара Алимбекова.

По сравнению с этапом в Хохфильцене в списке нет Дарьи Юркевич, ее заменила Динара Алимбекова.

Домрачева снова в деле. Итоги второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

А вот опубликованный состав мужской команды неполный, в нем всего три биатлониста — Роман Елетнов, Антон Смольский и Дмитрий Абашев.

Максима Воробья, который оконфузился в свой 22-й день рожденья во время эстафетной гонки , в составе нет. Нет в списке также Александра Дорожко и Виктора Кривко, которые выступали в Хохфильцене .

И это притом что квота мужской команды Беларуси позволяет заявлять на одну гонку четырех участников.

3-й этап Кубка мира - 2017/18. Анси (Франция)

14 декабря

16.15. Женский спринт 7,5 км.

15 декабря

16.15. Мужской спринт 10 км.

16 декабря

13.45. Женская гонка преследования 10 км.

16.45. Мужская гонка преследования 12,5 км.

17 декабря

13.45. Женский масс-старт 12,5 км.

16.30. Мужской масс-старт 15 км.