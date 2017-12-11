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Николай Лукашенко стал лучшим нападающим отборочного турнира "Золотой шайбы", его команда победила

12.12.2017 18:40 — Разное | Tut.by  
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Команда Центрального района Минска «Грифоны» победила в городских отборочных соревнованиях в старшей возрастной группе республиканского турнира среди детей и подростков «Золотая шайба», сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: Максим Гучек, БЕЛТА

В решающей встрече «Грифоны» были сильнее соперников из команды «Медведь» (Московский район) — 3:1.

Проигравшая команда открыла счет, но в ходе матча трижды пропустила и заняла второе место.

По итогам турнира определены лучшие юные хоккеисты.

На церемонии закрытия городского этапа «Золотой шайбы» приз лучшему вратарю присужден Дмитрию Краснухину («Медведь»), лучшим защитником стал Евгений Хасин («Атлетик», Советский район), лучшим нападающим признан Николай Лукашенко («Грифоны»), лучшим бомбардиром городских соревнований стал Денис Зинченко («Беркут», Фрунзенский район).



Финал республиканских соревнований «Золотая шайба» в старшей возрастной группе пройдет 3−7 января во время Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз президента Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Команда Центрального района Минска "Грифоны" победила в городских отборочных соревнованиях в старшей возрастной группе республиканского турнира среди детей и...

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