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В рамках ЕАЭС планируется создать светотехнический холдинг
12.12.2017 18:50 — Разное | Ежедневник
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) готовит предложения по созданию светотехнического холдинга Евразийского экономического союза.
Об этом
"На сегодняшний день сформирован перечень предприятий из всех государств - членов ЕАЭС, которые заинтересованы в совместном холдинге и готовы уже завтра приступить к выработке совместных предложений по объединению компетенций и предприятий", - отметил Сергей Сидорский.
В число таких предприятий вошли холдинг "Горизонт" и Лидский завод электроизделий (Беларусь), холдинг "Боос лайтинг групп" (Россия), "КазЭлектро" (Казахстан), "НиколДуман" (Армения), а также Московский энергетический институт и Всероссийский светотехнический институт.
"Мы должны не только заниматься сборкой готовых светильников, но, реализовав свой потенциал, выстроить всю кооперационную цепочку в этой сфере, включая производство светодиодных ламп, и таким образом в дальнейшем обеспечить переход отрасли на новый технологический уровень", - добавил министр ЕЭК.
В настоящее время более 65% осветительного оборудования импортируется на территорию ЕАЭС из Китая. При этом современная производственная база имеется в России и Беларуси, перспективы развития есть у Армении, Казахстана, Кыргызстана. По словам Сергея Сидорского, стоимость светотехнической продукции национальных производителей ЕАЭС на 30-50% ниже импортных аналогов. При этом экспортный потенциал светотехнической продукции ЕАЭС также оценивается высоко. В первую очередь это страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Восточной и Западной Европы.
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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) готовит предложения по созданию светотехнического холдинга Евразийского экономического союза.
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