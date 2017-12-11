Часть центра Могилева перекроют вечером 13 декабря

В Могилеве вечером 13 декабря перекроют часть центра города. Это связано с подготовкой областного центра к новогодним мероприятиям, сообщили в горисполкоме.



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Движение транспорта перекроют с 20.30 до 22.00 на участке улицы Ленинской от проспекта Мира до улицы Миронова, на участке улицы Пионерской от улицы Миронова до улицы Буянова, а также на участке улицы Миронова от улицы Пионерской до бульвара Ленина.

Общественный транспорт в это время будет ходить в объезд. Водителям личного авто рекомендуют заранее выбрать альтернативные пути движения.