На МКАД фургон сбил опору линии электропередачи, образовался затор

На МКАД грузовой автомобиль сбил опору линии электропередачи, оставив на час участок внешнего кольца без света. Старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского района Минска Любовь Трепашко сообщила БЕЛТА , что в ДТП обошлось без пострадавших.

Авария произошла после 16.00 12 декабря на внешнем кольце МКАД в районе пересечения с улицей Рафиева. Водитель грузовика направлялся со стороны улицы Шаранговича на улицу Громова. В какой-то момент мужчина отвлекся, в результате фургон врезался в опору, затем съехал в кювет и опрокинулся.

К счастью, сам водитель не пострадал, однако участок внешнего кольца на время остался без освещения, также образовался затор.

Сотрудники УП «Мингорсвет» проверили поврежденный столб опоры, провели аварийно-ремонтные работы. Освещение восстановлено.