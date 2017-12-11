ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На МКАД фургон сбил опору линии электропередачи, образовался затор

12.12.2017 19:48 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На МКАД грузовой автомобиль сбил опору линии электропередачи, оставив на час участок внешнего кольца без света. Старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского района Минска Любовь Трепашко сообщила БЕЛТА, что в ДТП обошлось без пострадавших.

Авария произошла после 16.00 12 декабря на внешнем кольце МКАД в районе пересечения с улицей Рафиева. Водитель грузовика направлялся со стороны улицы Шаранговича на улицу Громова. В какой-то момент мужчина отвлекся, в результате фургон врезался в опору, затем съехал в кювет и опрокинулся.

К счастью, сам водитель не пострадал, однако участок внешнего кольца на время остался без освещения, также образовался затор.

Сотрудники УП «Мингорсвет» проверили поврежденный столб опоры, провели аварийно-ремонтные работы. Освещение восстановлено.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К счастью, сам водитель не пострадал, однако участок внешнего кольца на время остался без освещения.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Часть центра Могилева перекроют вечером 13 декабря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика