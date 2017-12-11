Госстандарт проверил азиатов, торгующих дешевым товаром: опасная продукция и штрафы на 15000 долларов

Специалисты Госстандарта внепланово проверили торговцев из Средней Азии, которые по низким ценам продают продукцию легкой промышленности. Проверяющие нашли нарушения почти по 95% наименованиям продукции, выписали штрафы почти на 31 тысячу долларов. Об этом сообщает общественное объединение «Перспектива» со ссылкой ответ Госстандарта по проверкам торговцев из Средней Азии.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

Внеплановые проверки провели из-за жалоб белорусских ипэшников, а также «для защиты внутреннего рынка от товаров легкой промышленности небезопасных и ненадлежащего качества».

— В течение 2017 года органами государственного надзора Госстандарта постоянно проводились контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению требований законодательства и технических регламентов Таможенного союза у субъектов хозяйствования, реализующих продукцию легкой промышленности импортного производства, в том числе из Средней Азии, — отмечают в Госстандарте.

На начало декабря специалисты областных инспекций Госстандарта провели 211 контрольно-надзорных мероприятий: 38 внеплановых проверок и 173 мониторинга, в том числе 63 — повторных мониторинга.

Нарушения нашли при 206 контрольно-надзорных мероприятиях по 4309 (94,7%) наименованиям продукции.

Чаще всего у торговцев из Средней Азии отсутствовали:

полная идентификация продукции и следовательно необходимая информация для потребителя на реализуемый товар;

документы, подтверждающие его безопасность и соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза (сертификаты соответствия, декларации о соответствии).

— Маркировка на такой продукции, как правило, представляет собой небольшой лист бумаги с набранной на компьютере и/или заполненной от руки информации о товаре (отсутствие фабричной этикетки изготовителя), — рассказали в ведомстве. — В большинстве случаев информация для потребителя, предусмотренная требованиями технических регламентов, указана не полностью, вызывает сомнение ее достоверность.

Проверяющие провели внешний осмотр и идентификацию 4550 наименований продукции производства Узбекистана, Кыргызстана, Китая, Бангладеш, Индии и России. Специалисты также проанализировали предоставленные на товары документы о подтверждении соответствия.

— Продукция (взрослая и детская одежда, обувь, чулочно-носочные, бельевые, кожгалантерейные изделия, головные уборы, постельное белье) проверялась на соответствие требований технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» и ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», — добавляют в ведомстве.

При этом торговцы из Средней Азии не спешат устранять нарушения, констатируют в Госстандарте.

— Областными инспекциями Госстандарта постоянно проводятся повторные мониторинги, результаты которых показывают, что субъекты хозяйствования устраняют ранее выявленные нарушения не в полном объеме. Так из 63 повторных мониторингов, результаты 61 — отрицательные, — отмечают в ведомстве. — Большая часть субъектов хозяйствования (в том числе и индивидуальных предпринимателей, постоянно проживающих в Беларуси), реализующих продукцию легкой промышленности и товары для детей по низким ценам, получили государственную регистрацию в 2016—2017 годах, что не позволяет органам государственного надзора Госстандарта назначать и проводить у этих субъектов внеплановые проверки в соответствии с требованиями указа 510 (документ предусматривает мораторий на проверку вновь созданных субъектов хозяйствования: в течение двух лет с момента регистрации. — Прим. ред.).

В итоге проверяющие запретили реализацию 165 наименований опасной продукции в полном объеме, а также запретили продажу 2723 партий небезопасной продукции на общую сумму 513 305,1 рублей.

— Составлено 159 протоколов об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых (по состоянию на 1 декабря 2017) наложены штрафы на общую сумму 30 821, 52 рублей. Выданы предписания об организации изъятия из обращения 32 наименований импортной продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов по безопасности. Прекращено действие 3 документов об оценке подтверждения соответствия, выданы предписания (рекомендации) об устранении нарушений, — резюмировали в Госстандарте.

Напомним, индивидуальные предприниматели жалуются на магазины, которые открывают торговцы из Средней Азии. По их словам, те торгуют слишком дешево и с многочисленными нарушениями. И если раньше тема была актуальна только для жителей регионов, теперь аналогичные торговые точки появились и в Минске.

В очередном форуме ИП белорусские торговцы требовали от властей обратить внимание на предпринимателей из Средней Азии, которые, по их мнению, торгуют с нарушением законодательства.