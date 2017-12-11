ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Госстандарт проверил азиатов, торгующих дешевым товаром: опасная продукция и штрафы на 15000 долларов

12.12.2017 20:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Специалисты Госстандарта внепланово проверили торговцев из Средней Азии, которые по низким ценам продают продукцию легкой промышленности. Проверяющие нашли нарушения почти по 95% наименованиям продукции, выписали штрафы почти на 31 тысячу долларов. Об этом сообщает общественное объединение «Перспектива» со ссылкой ответ Госстандарта по проверкам торговцев из Средней Азии.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

Внеплановые проверки провели из-за жалоб белорусских ипэшников, а также «для защиты внутреннего рынка от товаров легкой промышленности небезопасных и ненадлежащего качества».

— В течение 2017 года органами государственного надзора Госстандарта постоянно проводились контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению требований законодательства и технических регламентов Таможенного союза у субъектов хозяйствования, реализующих продукцию легкой промышленности импортного производства, в том числе из Средней Азии, — отмечают в Госстандарте.

На начало декабря специалисты областных инспекций Госстандарта провели 211 контрольно-надзорных мероприятий: 38 внеплановых проверок и 173 мониторинга, в том числе 63 — повторных мониторинга.

Нарушения нашли при 206 контрольно-надзорных мероприятиях по 4309 (94,7%) наименованиям продукции.

Чаще всего у торговцев из Средней Азии отсутствовали:

  • полная идентификация продукции и следовательно необходимая информация для потребителя на реализуемый товар;
  • документы, подтверждающие его безопасность и соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза (сертификаты соответствия, декларации о соответствии).

— Маркировка на такой продукции, как правило, представляет собой небольшой лист бумаги с набранной на компьютере и/или заполненной от руки информации о товаре (отсутствие фабричной этикетки изготовителя), — рассказали в ведомстве. — В большинстве случаев информация для потребителя, предусмотренная требованиями технических регламентов, указана не полностью, вызывает сомнение ее достоверность.

Проверяющие провели внешний осмотр и идентификацию 4550 наименований продукции производства Узбекистана, Кыргызстана, Китая, Бангладеш, Индии и России. Специалисты также проанализировали предоставленные на товары документы о подтверждении соответствия.

— Продукция (взрослая и детская одежда, обувь, чулочно-носочные, бельевые, кожгалантерейные изделия, головные уборы, постельное белье) проверялась на соответствие требований технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» и ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», — добавляют в ведомстве.

При этом торговцы из Средней Азии не спешат устранять нарушения, констатируют в Госстандарте.

— Областными инспекциями Госстандарта постоянно проводятся повторные мониторинги, результаты которых показывают, что субъекты хозяйствования устраняют ранее выявленные нарушения не в полном объеме. Так из 63 повторных мониторингов, результаты 61 — отрицательные, — отмечают в ведомстве. — Большая часть субъектов хозяйствования (в том числе и индивидуальных предпринимателей, постоянно проживающих в Беларуси), реализующих продукцию легкой промышленности и товары для детей по низким ценам, получили государственную регистрацию в 2016—2017 годах, что не позволяет органам государственного надзора Госстандарта назначать и проводить у этих субъектов внеплановые проверки в соответствии с требованиями указа 510 (документ предусматривает мораторий на проверку вновь созданных субъектов хозяйствования: в течение двух лет с момента регистрации. — Прим. ред.).

В итоге проверяющие запретили реализацию 165 наименований опасной продукции в полном объеме, а также запретили продажу 2723 партий небезопасной продукции на общую сумму 513 305,1 рублей.

— Составлено 159 протоколов об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых (по состоянию на 1 декабря 2017) наложены штрафы на общую сумму 30 821, 52 рублей. Выданы предписания об организации изъятия из обращения 32 наименований импортной продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов по безопасности. Прекращено действие 3 документов об оценке подтверждения соответствия, выданы предписания (рекомендации) об устранении нарушений, — резюмировали в Госстандарте.

Напомним, индивидуальные предприниматели жалуются на магазины, которые открывают торговцы из Средней Азии. По их словам, те торгуют слишком дешево и с многочисленными нарушениями. И если раньше тема была актуальна только для жителей регионов, теперь аналогичные торговые точки появились и в Минске.

В очередном форуме ИП белорусские торговцы требовали от властей обратить внимание на предпринимателей из Средней Азии, которые, по их мнению, торгуют с нарушением законодательства.

Читайте также
Трусы в рассрочку и законы «не для всех». ИП подвели итоги года и выставили требования властям
«Нужны деньги, но банки отказывают». Как улучшить свою кредитную историю
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты Госстандарта внепланово проверили торговцев из Средней Азии, которые по низким ценам продают продукцию легкой промышленности.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
На МКАД фургон сбил опору линии электропередачи, образовался затор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика