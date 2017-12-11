Учреждения физкультуры и спорта на четыре года освободили от налога на прибыль





По замыслу разработчиков документа, он позволит направить освободившиеся средства на обеспечение уставной деятельности спортивных учреждений, что повысит эффективность их деятельности.

Соответствующий указ №443 Александр Лукашенко подписал 12 декабря, сообщает пресс-служба главы государства. В соответствии с документом, прибыль от приносящей доходы деятельности, полученная финансируемыми из бюджета организациями физической культуры и спорта, освобождается от налогообложения налогом на прибыль.

Высвобождающиеся средства будут направлены на обеспечение уставной деятельности организаций, что позволит повысить эффективность их работы. Указанная норма вводится с 1 января 2018 года по 31 декабря 2021-го. На основании анализа эффективности использования высвобождающихся по данной льготе средств будут внесены предложения о целесообразности продления действия этой нормы.