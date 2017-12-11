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Приговор в отношении топ-менеджеров Беларусбанка вступил в законную силу

12.12.2017 21:16 — Разное | Ежедневник  
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Приговор в отношении топ-менеджеров Беларусбанка вступил в законную силу

Судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда оставила без изменения приговор первой инстанции в отношении бывших топ-менеджеров Беларусбанка.

Об этом сообщила БЕЛТА помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян.

Напомним, что в сентябре этого года суд Центрального района Минска назначил бывшему первому зампредседателю правления Геннадию Господарику 7,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима, а начальнику управления кассового обслуживания департамента по работе с ценностями Николаю Цырто - 9 лет колонии усиленного режима. У обоих, по решению суда, конфискуют имущество.

С обвиняемых в доход государства будет взыскан стоимостный эквивалент неосновательно приобретенной выгоды. С Господарика – 387733 рублей, с Цырто – 787828 рублей.
 
Теги: Минск
 
 
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Судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда оставила без изменения приговор первой инстанции в отношении бывших топ-менеджеров Беларусбанка.

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