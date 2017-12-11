



Судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда оставила без изменения приговор первой инстанции в отношении бывших топ-менеджеров Беларусбанка.

Об этом сообщила БЕЛТА помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян.

Напомним, что в сентябре этого года суд Центрального района Минска назначил бывшему первому зампредседателю правления Геннадию Господарику 7,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима, а начальнику управления кассового обслуживания департамента по работе с ценностями Николаю Цырто - 9 лет колонии усиленного режима. У обоих, по решению суда, конфискуют имущество.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Приговор в отношении топ-менеджеров Беларусбанка вступил в законную силу Судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда оставила без изменения приговор первой инстанции в отношении бывших топ-менеджеров Беларусбанка.

С обвиняемых в доход государства будет взыскан стоимостный эквивалент неосновательно приобретенной выгоды. С Господарика – 387733 рублей, с Цырто – 787828 рублей.