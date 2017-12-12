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Динамовцы Риги и Минска сыграют матч "зимней классики" КХЛ на площадке средней школы № 84

12.12.2017 21:58 — Разное | Tut.by  
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Стали известны некоторые детали матча «зимней классики» КХЛ который пройдет 20 января в столице Латвии между динамовцами Риги и Минска, сообщает пресс-служба «зубров».

Еще в начале ноября минский динамовец Джек Скилли, который уже дважды участвовал в подобных мероприятиях, поведал несколько секретов, как согреться на скамейке команды по ходу поединка. А сегодня рижане подтвердили: матч под открытым небом все-таки состоится и будет приурочен к 100-летию независимости Латвийской Республики, которое страна отпразднует в 2018 году.

Изначально идею outdoor game предложила КХЛ. Прежде официальных матчей на свежем воздухе история лиги не знала, и в этом сезоне руководство решило восполнить пробел и провести сразу две такие встречи. Первая состоялась 2 декабря в Хельсинки — на естественном льду залива между городскими районами Силтасаари и Кайсаниеми. Мероприятие, которое получило название Helsinki Ice Challenge, оказалось приурочено сразу к трем юбилеям: 10 лет КХЛ, 50 лет — «Йокериту», 100 лет — финскому хоккею. Матч прошел на ура и установил новый рекорд посещаемости поединков Континентальной хоккейной лиги — 17 645 зрителей.

После этого были утверждены все нюансы второго поединка в Риге. Итак, он состоится 20 января, в субботу, и начнется в 14.00 по белорусскому времени. Место — хоккейная площадка рижской средней школы № 84 по адресу: улица Лиелвардес, 141 (Lielvārdes ielā 141). Рядом с катком планируют возвести трибуны на 8500 зрителей и создать всю необходимую инфраструктуру.

Мероприятие получило название Winter Ice Break и соответствующий логотип.


Билеты поступят в продажу уже в ближайшую пятницу — 15 декабря. Цена — 10 евро. Для дошкольников, школьников, студентов и пенсионеров — 1 евро. А для владельцев абонементов на домашние матчи рижского «Динамо» вход и вовсе свободный. Квитки можно купить в кассах Biļešu serviss и на сайте www.bilesuserviss.lv.

 
Теги: Минск
 
 
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Стали известны некоторые детали матча "зимней классики" КХЛ, который пройдет 20 января в столице Латвии между динамовцами Риги и Минска.

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