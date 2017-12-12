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В Новый год фейерверк-шоу будет длиться 15 минут

12.12.2017 21:37 — Разное | БДГ  
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Программа «С Новым годом, столица!» начнется с 23:00 31 декабря до 4:00 1 января возле Дворца спорта, а новогодний фейерверк запустят в 1:30.

В столице будут работать 22 открытые праздничные площадки. В концертах выступят творческие коллективы и белорусские эстрадные исполнители с новогодними и рождественскими песнями. «Калядны кірмаш» возле Дворца спорта продлится до 4:00 1 января. 

Во всех районах Минска пройдут Рождественские ярмарки, новогодние представления, физкультурно-спортивные праздники, спектакли.  

Традиционное театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек пройдет 23 декабря, оно завершится танцевальным флешмобом. Мероприятие, в котором примут участие более 800 сказочных персонажей, охватит пл. Независимости, пр. Независимости, ул. Ленина, пр. Победителей. 

Начало представления планируется на 17:00. Завершится оно возле Дворца спорта. На экране ТРЦ "Галерея Минск" можно будет наблюдать за происходящим. 

 
Теги: Минск
 
 
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Программа «С Новым годом, столица!» начнется с 23:00 31 декабря до 4:00 1 января возле Дворца спорта, а новогодний фейерверк запустят в 1:30.

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