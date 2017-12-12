В Новый год фейерверк-шоу будет длиться 15 минут

Программа «С Новым годом, столица!» начнется с 23:00 31 декабря до 4:00 1 января возле Дворца спорта, а новогодний фейерверк запустят в 1:30.

В столице будут работать 22 открытые праздничные площадки. В концертах выступят творческие коллективы и белорусские эстрадные исполнители с новогодними и рождественскими песнями. «Калядны кірмаш» возле Дворца спорта продлится до 4:00 1 января.

Во всех районах Минска пройдут Рождественские ярмарки, новогодние представления, физкультурно-спортивные праздники, спектакли.

Традиционное театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек пройдет 23 декабря, оно завершится танцевальным флешмобом. Мероприятие, в котором примут участие более 800 сказочных персонажей, охватит пл. Независимости, пр. Независимости, ул. Ленина, пр. Победителей.

Начало представления планируется на 17:00. Завершится оно возле Дворца спорта. На экране ТРЦ "Галерея Минск" можно будет наблюдать за происходящим.